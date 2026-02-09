Luka Dončić je veliki navijač Crvene zvezde, a navijači sanjaju kako oblači crveno-beli dres.

Iskusni centar Alen Omić oglasio se pred meč svoja dva bivša kluba, Budućnosti i Crvene zvezde, a trenutno nosi dres turskog Merkezefendija. U intervjuu za "Meridian sport" je govorio i o jednom od najboljih igrača na planeti Luki Dončiću koga vidi kako jednog dana završava karijeru na Malom Kalemegdanu.

Imao je priliku da deli svlačionicu sa njim u reprezentaciji Slovenije i kaže da ono što vidimo na malim ekranima i na terenu nije ni pet posto talenta koji as Lejkersa poseduje.

"Luka je fenomenalan momak. Svaki put kada se igra neka igra, ide da pobedi. Kad se desi da izgubi nešto, uvek traži da se ponovi. On je neverovatan takmičar i uživa u tome. Ja uvek kažem - mislim da je to dete od Boga dato. To je nemoguće šta sam doživeo sa njim. Kad nekome pričam o tome, oni kažu: nemoguće… Da, moguće je! Ono što ste videli na snimcima je malo za ono što sam doživeo sa njim. Da je svaki snimak izašao, shvatili biste da je kod njega sve moguće. Da loptu nogom šutne iz svlačionice - daće koš! To je tako. Lakoća s kojom igra je neverovatna. Žao mi je što kao mlađi nisam igrao sa njim. Jesam protiv njega u Španiji. Pamtim i onaj njegov šut za pobedu dok sam igrao u Zvezdi, a on u Realu. Sve u svemu - veliki takmičar i pozitivac. Ono što ste videli na snimcima je pet odsto", rekao je Omić.

Alen kaže da vidi Dončića kako završava karijeru u Crvenoj zvezdi koju strastveno prati i ne krije da od malih nogu za njega postoji samo jedan klub.

"Ogroman je navijač. Ne kažem da će se desiti, ali ovo je moj stav i naravno da ne znam kako će razmišljati tada. Ipak, ubeđen sam da, ako se otvori šansa na kraju karijere, da bi došao u Zvezdu da odigra poslednju sezonu u Beogradu. Ja to tako vidim i osećam, ali, Bože zdravlja, videćemo šta će budućnost doneti. Mislim da mu je to velika želja. On sve zna šta se dešava u Zvezdi. Vidi i razume sve što donosi Beograd. U reprezentaciji uvek ima peckanja sa crno-belom stranom. Kad smo igrali protiv Srbije u Areni, bio je logo Zvezde, pa smo ih zezali malo, kao što bi oni nas da je bilo suprotno. To je normalno i simpatično."

O derbiju ABA lige

Crvena zvezda gostuje Budućnosti u ABA ligi, a uprkos tome što utakmica nema preteran rezultatski značaj, ulog je uvek veliki kada igraju veliki rivali.

"Utakmica između Zvezde i Budućnosti izaziva mnogo pažnje iako nije Evroliga, niti plej-of, ali uvek su sve oči uprte u tu utakmicu. Svi navijači Zvezde gledaju taj meč, dok će Morača biti puna, jer sam osetio kakav je to adrenalin kada dođe Partizan, a kakav kada dođe Zvezda. Zaista je drugačije i oseti se nijansa razlike. Navijači su 101 odsto nabrijani kad dolazi Zvezda nego Partizan. To je ogroman derbi."

Očekuje paklenu atmosferu u Morači. "Uveren sam da će utakmica biti fenomenalna, da će navijači na lusterima biti samo da uđu u halu, jer znam kako je bilo dok sam igrao za Budućnost. Ja mogu da poželim puno sreće Zvezdi i Budućnosti, da odigraju što bolje i da, pre svega, pobedi fer-plej. Da ne bude incidenata i skandala, jer to nikome ne treba. I neka pobedi bolji."

Progovorio je sve većem broju stranaca u srpskoj košarci. "Ja sam uvek za što više domaćih igrača i nemam ništa protiv stranaca, ali ja danas više volim da gledam Dubai nego Partizan, jer ima više naših igrača. Meni je žao što Nedović i Mitrović nisu ostali u Zvezdi, da se čujemo posle utakmica, da se šalimo i družimo. Da me razumete, voleo bih da je što više domaćih igrača u svim našim timovima – od Cedevite Olimpije, preko Zvezde, Partizana, Budućnosti… Jer mislim da je to bolje, da se navijači više povezuju sa domaćim nego stranim igračima. I ja bih voleo da sam u Cedeviti Olimpiji danas, da sam okružen mojim ljudima i da su navijači iza nas. Ali sada je košarka drugačija – mnogo se promenila, što se vidi i oseti. Mi to moramo da poštujemo."

Sviđa mu se odnos koji je izgradio Saša Obradović sa igračima. "Zvezda ipak i dalje ima domaće igrače, a ima i fenomenalnog trenera, koji zna sve to da vodi. Svi strani igrači su mu se prilagodili i stava sam da nijedan stranac nema poseban kredit kod Obradovića, već da su svi u istoj ravni. I nije važno da li je prvi ili 12. igrač – odnos je prema svima isti. To je veliki uspeh za Zvezdu. Možda su kiksnuli protiv Makabija, ali to je košarka. Ako ne igraš svaku utakmicu kao da je Real preko puta, onda se desi takav meč. Moraju da pokušaju da pobede na nekom gostovanju kako bi vratili za Makabi. Generalno, Zvezdi želim sve najbolje i da budu zdravi. Isto želim i svim drugim timovima u regionu."