Džok Lendejl je imao sjajan debi za Atlantu. Postigao je 21 poen, dao je pet trojki i pokazao je zašto su ga Hoksi doveli.

Vidjeli smo u posljednjim danima NBA trejda da je Vanja Marinković razmijenjen, mada će naravno ostati u Partizanu. Razmijenjen je i još jedan crno-bijeli košarkaš, nekadašnji centar Partizana Džok Lendejl i to mu je očigledno prijalo. Australijanac koji je ove sezone u dresu Memfisa prosječno bilježio 11,3 poena uz 6,5 skokova donio je pobjedu svom novom timu Atlanti protiv Juta džeza 121:119.

Dao je 26 poena i imao 11 skokova i pet asistencija, a posebno je bio raspoložen iza linije za tri poena pošto je postigao čak pet trojki. Pogađao je iz oba kornera, sa 45 stepeni, uspijevao je da u tranziciji poentira, radio je sve na terenu.

"Uspio sam da dođem i da budem sa porodicom 10-15 minuta. Izveo sam sina u šetnju i naravno da su mi ponudili da mi kupe avionsku kartu za sljedeće jutro. Ipak, pomislio sam da, ako ću da igram te noći, hoću da stignem što prije. Tako da sam napunio kamion stvarima i dovezao se. Vozio sam 5,5 sati, tako da je bilo dosta zanimljivo", rekao je on Lendejl poslije meča.

Atlanta ima problema jer su im povrijeđeni Onijeka Okongvu i nedavno dovedeni Džonatan Kukimga, tako da će Lendejl nastaviti da bude prva opcija ispod koša još neko vrijeme. Na ovom meču se istakao i Nikel Aleksander-Voker sa 23 poena, dok je Džejlen Džonson imao nestvaran tripl-dabl sa 22 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Preko Partizana do NBA

Džok Lendejl je nakon završenog Sent Meriza svoj profesionalni debi imao za Partizan u sezoni 2018/19. Zatim je godinu dana igrao za Žalgiris, pa za Melburn prije dolaska u NBA u redove San Antonija. Igrao je za Finiks, Hjuston i Memfis prije dolaska u Atlantu u trejdu.