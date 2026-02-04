Panatinaikos se oglasio oštrim saopštenjem posle incidenta trenera Olimpijkosa Jorgosa Barcokasa na utakmici protiv Dubaija

KK Panatinaikos oglasio se oštrim saopštenjem o Jorgosu Barcokasu, treneru Olimpijakosa koji je napravio skandal na utakmici u Dubaiju. Atinski klub je osudio gest trofejnog stručnjaka, koji je skočio na ogradu u namjeri da se obračuna sa osobom ili osobama koje su mu dobacivale.

PAO je nabrojao šta je sve Grk izgovarao tom prilikom, ne izostavivši ni psovke. Takođe, "zeleni" su naglasili da je Jorgos Barcokas (60) vrijeđao i navijače Panatinaikosa, "i to na rođendan kluba".

"Divite se Jorgosu Barcokasu, treneru jednog istorijskog kluba, kako nakon završetka utakmice Dubai Olimpijakos na krajnje vulgaran način vrijeđa grčke navijače na terenu u inostranstvu. Gospodin Barcokas, van sebe i popet na ogradu tribine, vikao je, između ostalog, jednom navijaču: "J**em vas sve, vazele", želeći na taj način da uvrijedi Panatinaikos i milione njegovih navijača, i to na dan 118. rođendana najvećeg kluba u Grčkoj, ali i šire".

"Nijedan 'patuljak' nema pravo da uzima Panatinaikos u usta - Panatinaikos sa 7 evropskih trofeja, jednim Interkontinentalnim kupom, 41 šampionatom i 21 Kupom Grčke, tim koji je osvojio onoliko trofeja koliko svi ostali zajedno! Kao da sve to nije bilo dovoljno, potom je na krajnje prost način izvrijeđao i jednu ženu ('Marš u p**ku materinu, ku*vo'), koja se 'drznula', vjerovali ili ne, da mu zatraži da se smiri", piše u saopštenju.

"Gdje je sada Olimpijakos da se javi?"

PAO je kritikovao i njegov klub.

"Povrh svega, navodno osjetljiv na pitanja ponašanja, Olimpijakos, koji inače trči u nadležne institucije za svaku sitnicu, umjesto da javno osudi gospodina Barcokasa za odvratne riječi i postupke koje je pred svima izgovorio i učinio u Dubaiju, zatražio je od Evrolige da pronađe i kazni grčkog navijača sa tribine, pristalicu njihovog tima, koji ga je uvrijedio (!). Koliko licemjerja više..."

"Izvjesno je da će Panatinaikos, služeći milionima svojih navijača i poštujući slavnu istoriju kluba, preduzeti sve neophodne pravne korake kako bi gospodin Barcokas bio primjereno kažnjen", saopštio je PAO.