Trijumf u Njemačkoj crnogorski prvak je imao kome da posveti…

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija slavili su večeras na parketu Ulma 103:90 i upisali 11. trijumf u Evrokupu, što “plave” približava ispunjenju cilja, sticanju prednosti domaćeg parketa u doigravanju za četvrtfinale.

“KK Budućnost Voli večerašnji trijumf posvećuje Janu, sinu našeg trenera Andreja Žakelja koji je juče postao otac. Od srca čestitamo i želimo puno sreće i dobrog zdravlja Janu, najmlađem članu naše plavo-bijele porodice”, saopštili su iz našeg najvećeg kluba.