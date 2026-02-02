Budućnost je trenutno peta sa skorom 10-6, Trento ima isti učinak ali je uspješniji međusobno i to ga stavlja korak ispred Podgoričana. Italijanski predstavnik u ovom kolu igra sa Kemnicom.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnosti Voli u utorak gostuju Ulmu u pretposljednjoj utakmici ligaške faze Eurokupa – i dalje postoji velika dilema sa koje pozicije će “plavi” dočekati doigravanje, cilj je da se upišu pobjede u preostala dva meča i da se tako dođe minimum do četvrtog mjesta u B grupi.

Budućnost je trenutno peta sa skorom 10-6, Trento ima isti učinak ali je uspješniji međusobno i to ga stavlja korak ispred Podgoričana. Italijanski predstavnik u ovom kolu igra sa Kemnicom.

“Utakmica će biti izuzetno zahtjevna, posebno imajući u vidu skraćenu rotaciju i probleme koje imamo u pripremi. Znamo koliko nam je ovaj meč bitan i moramo da budemo maksimalno fokusirani, uz energiju kakvu smo pokazali u drugom poluvremenu u Subotici. Moramo da pokažemo maksimalno poštovanje prema ekipi Ulma, koja se i dalje bori za plej-of. Na nama je da se dobro oporavimo, spremimo, borimo i uradimo sve da dođemo do pobjede”, rekao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

Ulm je tim koji voli tranziciju, energiju i ritam, naročito pred svojom publikom. To znači da će Budućnost morati da kontroliše tempo, da bude disciplinovana u napadu i odgovorna u povratnoj trci. Nema prostora za prazne posjede niti za ispadanje iz timskog sistema, jer domaćin takve greške kažnjava brzo i bez razmišljanja.

“Pred nama je važna utakmica protiv Ulma, koja je značajna za dalji tok u Eurokupu i našu poziciju u borbi za što bolji plasman pred plej-of. Igramo protiv mlade ekipe koja igra veoma dobro, naročito na domaćem terenu, agresivno u oba pravca, što znači da nas očekuje mnogo trčanja i energetski veoma zahtjevna utakmica. Ipak, vjerujem da imamo dovoljno vremena da se odmorimo, kvalitetno pripremimo i pokušamo da ostvarimo pobjedu u Njemačkoj”, izjavio je Đorđije Jovanović.

Početak sjutrašnje utakmice je u 19 sati.