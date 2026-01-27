Majk Džejms je odlučio da promijeni uslove ugovora sa Monakom i napustiće klub na kraju tekuće sezone. Ranije ga je tražio i Partizan...

Izvor: OMER TAHA CETIN / AFP / PROFIMEDIA

Majk Džejms (35) napušta Monako na kraju tekuće sezone. Promenio je uslove ugovora koji je potpisao i posle novih pregovora sa klubom postigao dogovor o tome da saradnja bude završena za nekoliko mjeseci. Prvobitno je ugovor važio do kraja sezone 2026/27 prenosi "BasketNews". Male su šanse da je ovaj potez napravljen da bi se potpisao novi ugovor, posebno ako se uzme u obzir situacija u klubu i finansijski problemi koji postoje trenutno.

Šta ovo sad znači? Velika je vjerovatnoća da ovo znači da će Džejms na ljeto da potraži novi klub. Interesovanje sigurno postoji od mnogih evroligaških klubova. Među njima je svakako i Partizan pošto se njegov dolazak u redove crno-bijelih spominjao u više navrata kada je Željko Obradović bio trener.

Tada nije došlo do saradnje, ali bi situacija mogla da se promeni u narednom periodu. Nije Džejms jedini koji će biti slobodan agent, tu su još i Silvan Francisko, Nadir Hifi, Tajler Dorsi, Kodi Miler-Mekitnajer, Danijel Tajs, Ševon Šilds, Armoni Bruks, Džoel Bolomboj...

Kakva je povezanost sa Partizanom?

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Jedan detalj koji bi mogao da bude od velikog značaja u slučaju da Partizan zaista pokaže interesovanje za Džejmsa jeste povezanost sa trenerima. Pomoćnici Đoana Penjaroje su Uroš Dragićević i Mirko Ocokoljić.

Zašto je to važno? Zato što su obojica bili asistenti Saše Obradovića i sarađivali su sa Majkom Džejmsom u Monaku. Ocokoljić je bio asistent i Zvezdanu Mitroviću u Monaku tako da je i tada radio sa američkim košarkašem.

Izvor: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia