Bez Nikole Jokića u timu Pejton Votson je postao glavni igrač Denver Nagetsa. I sada mu je NBA liga dodijelila nagradu.

Nema Nikole Jokića? Tu je Pejton Votson! Sjajni mladi košarkaš Denver Nagetsa "povukao" je svoj tim u odsustvu nekoliko glavnih zvijezda i sada je dobio nagradu za najboljeg košarkaša Zapada u prethodnoj sedmici.

On je to zaslužio sa prosjekom od 24,5 poena i 8 skokova uz čak 70 odsto šuta za tri poena, a za to vrijeme Denver je savladao Milvoki, Boston i Filadelfiju, a izgubio je samo od Atlante.

Na Istoku najbolji ove sedmice bio je Skoti Barns. Košarkaš koji je posebno istakao Darka Rajakovića kao ključnog za svoj napredak je vodio Toronto takođe do skora od tri pobjede i jednog poraza. Imao je u prosjeku 22 poena, 6,3 skoka i 6 asistencija.

Ko je Pejton Votson?

Ovaj prilično atipični košarkaš je izabran kao 30. pik prve runde drafta 2022, godine od strane Oklahome, ali je trejdovan u Denver u razmjeni pikova. Prve sezone je igrao jako malo, u drugoj je bio tu na svim mečevima, ali sa samo 18 minuta po meču. Prošle godine je digao minutažu i imao je 8,1 poen i 3,4 skoka po meču, a sada je pokazao da može da preuzme i veću ulogu.

Ove sezone mu ističe ugovor i zaradiće 4.356.000 dolara, a od naredne tim mora da mu ponudi novu saradnju. Najmanje što mogu da mu ponude je 6.500.000, a budžet je zbog ogromnih ugvora Nikole Jokića, Damala Mareja i Erona Gordona već pun.