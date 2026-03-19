Administracija Donalda Trampa razmatra slanje hiljada vojnika u Iran.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa razmatra slanje hiljada dodatnih vojnika na Bliski istok kako bi ojačala kapacitete za narednu fazu kampanje protiv Irana, potvrđeno je za Rojters iz više izvora upoznatih sa vojnim planiranjem.

Dok rat ulazi u svoju treću sedmicu, Bijela kuća je fokusirana na realizaciju operacije pod kodnim nazivom „Epic Fury“ (Epski bijes). Prema nezvaničnim navodima, ciljevi ove operacije su jasni:

Potpuno uništenje iranskih balističkih kapaciteta.

Neutralizacija iranske mornarice u Zalivu.

Onemogućavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Kopnena invazija na ostrvo Hark?

Jedna od najrizičnijih opcija o kojoj se raspravlja jeste slanje kopnenih snaga na ostrvo Hark, tačku kroz koju prolazi čak 90 odsto iranskog izvoza nafte. Iako su SAD već bombardovale vojne ciljeve na ovom ostrvu 13. marta, vojni analitičari smatraju da bi fizička kontrola nad Hargom imala veći strateški značaj za Trampa nego njegovo potpuno uništenje.

Pored toga, razmatra se i raspoređivanje specijalnih jedinica radi obezbjeđivanja iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, što nosi ekstremno visok stepen rizika.

Američka vojska priprema planove za obezbjeđivanje sigurnog prolaza tankerima kroz Ormuski moreuz, što bi moglo uključivati i zauzimanje dijelova iranske obale. Ipak, Tramp se suočava sa ozbiljnim političkim izazovima:

Gubici: Od početka sukoba 28. februara poginulo je 13 američkih vojnika, dok je oko 200 ranjeno.

Javno mnjenje: Podrška američke javnosti za novi rat na Bliskom istoku je na veoma niskom nivou.

Održavanje flote: Nosač aviona USS Gerald R. Ford morao je biti povučen na održavanje u Grčku nakon požara, što privremeno umanjuje američku udarnu moć.

Predsjednik SAD je na svojoj mreži Truth Social izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka podrške saveznika u obezbjeđivanju plovnih puteva.

„Zanima me šta bi se desilo kada bismo završili s onim što je ostalo od iranske terorističke države i prepustili odgovornost za moreuz zemljama koje ga koriste“, poručio je Tramp, nagovještavajući mogućnost povlačenja nakon uništenja iranskog režima.