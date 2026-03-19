Noa Lang je zbog povrede prsta na ruci morao da izađe iz igre pošto je izgubio mnogo krvi.

Liverpul je poslije poraza od Galatasaraja 1:0 u prvom meču u Istanbulu uspio da napravi veliki preokret na "Enfildu". Ubjedljiva partija donijela je Liverpulu trijumf od 4:0 golovima Soboslaja, Ekitikea, Gravenberha i Salaha, međutim sa ove utakmice ćemo više pamtiti neobičnu povredu Noe Langa, holandskog reprezentativca iz redova Galatasaraja.

Tokom jednog sprinta udario je u reklamu, odnosno u ogradu iza nje, poslije čega je počeo da krvari. Mnogima nije bilo jasno o čemu se radi, ali je Lang očigledno naišao na oštar komad metala zbog koga je izgubio mnogo krvi.

Uplašio se i uhvatio za prst, čak nisu na klupi Galatasaraja ni bili sigurni o čemu se radi, a kada su ljekari prišli vidjeli su da mu bukvalno nedostaje dio. Zato je Noa Lang hitno stavljen na nosila jer je imao nesvjesticu, pa je odmah transportovan u svlačionicu, možda i u bolnicu poslije toga.

Virgil Van Dijk:



Çok kötü bir kaza ama bunun stat ile bir alakası yok.



Bu bir kaza. Onunla konuştum.



Umarım en yakın zamanda sahalara döner.



Eğer kadroda olacaksa ona Milli takım için de ihtiyacımız olacak.



March 18, 2026

Očekuje se da će zbog ovoga Galatasaraj tražiti hitnu istragu od UEFA da se utvrdi krivica, odnosno kako je moguće da je Lang udario u oštar metal sa ograde - i šta bi se desilo da je recimo pao unazad i udario glavom.

Podsjetimo, Liverpul će u četvrtfinalu Lige šampiona igrati protiv Pari Sen Žermena.

