Evroliga je zaprijetila NBA ligi tužbom zbog pravljenja nove lige u Evropi i kontaktiranja najvećih evropskih timova koji su pod ugovorom sa elitnim takmičenjem...

Novi potresi u Evropskoj košarci. Evroliga prijeti NBA ligi i najavljuje moguću tužbu. Prema informacijama koje donosi "Jurohups", već je poslato pismo koje predstavlja neku vrstu opomene čelnicima najjače košarkaške lige na svijetu.

Zašto? Čelnici Evrolige su ljuti zbog stvaranja nove lige, NBA Evrope koju NBA pravi sa FIBA. Smeta im što su već kontaktirali neke od najjačih evropskih klubova koji su ujedno i dioničari elitnog takmičenja i koji imaju važeći ugovor sa njima. Upravo u tom detalju leži razlog ovakve prijetnje.

"Evroliga je obavijestila NBA ligu o potencijalnom pravnom postupku zbog novog projekta u Evropi. U slučaju da dođe do kontakta između ljudi iz Amerike sa klubovima koji imaju desetogodišnji ugovor sa Evroligom. Pismo je poslato čelnicima NBA lige prošle nedelje i obaviješteni su svi nosioci evroligaške A licence", navodi se u tekstu.

Rok je postavljen

Na ovaj način je potvrđeno da postoji neka vrsta "rata" između Evrolige i NBA lige. Najavljeno je i da će već u utorak 13. januara da dođe do sastanka između čelnika Evrolige i četiri kluba (Real Madrid, Barselona, Fenerbahče i Asvel). Razlog je to što su spomenuti klubovi najavili da se premišljaju oko svoje budućnosti u tom takmičenju.

Postavljen je i rok klubovima da se do 16. januara oglase povodom novog višegodišnjeg ugovora sa Evroligom. Trenutna licenca ističe 30.juna 2026. godine, tako da postoji velika doza zabrinutosti u evropskoj košarci... Posebno pošto je Asvel i direktno i indirektno najavio da ima želju da pređe u NBA Evropu.