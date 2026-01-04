Na zvaničnom sajtu NBA lige pojavio se tekst o trci za MFP priznanje u kom se spominje Nikola Jokić i problem koji ima sa povredom. Mogao bi da ispadne iz trke zbog toga...

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i nema nikakve dileme da je jedan od najboljih košarkaša na planeti. Ipak, postoji šansa da neće biti u konkurenciji za MVP priznanje. Razlog je povreda kolena koja će ga odvojiti od parketa na oko mesec dana, što znači da bi mogao da propusti 17–18 utakmica.

Zašto je to problem? Zbog pravila koja važi u najjačoj ligi na svetu.

Da bi igrač bio u trci za bilo koju nagradu na kraju sezone, mora da odigra minimum 65 utakmica. Pošto sezona ima 82 meča, ako Jokić propusti tih 17, mogao bi ostati bez šanse za priznanje. Čak i da propusti manji broj od tih 17, sezona je duga i uvek se mogu desiti nepredviđene okolnosti koje bi dovele do dodatnih propuštenih mečeva.

Zbog svega toga oglasila se i NBA liga na zvaničnom sajtu.

„Pravilo je uvedeno s razlogom – da igrače podstakne da igraju što više. Kako neko može da tvrdi da je najbolji ako propusti ogroman broj utakmica? Od kada se igraju 82 utakmice u sezoni, samo Bil Volton, Karl Meloun, Lebron Džejms i Janis Adetokumbo osvojili su MVP priznanje a da nisu odigrali najmanje 65 mečeva. Možda to nije fer zbog povreda, posebno u ovoj eri, ali takav je život. Ako bismo krenuli da nabrajamo svaku nepravdu koja se događa, to bi baš potrajalo“, navodi se u saopštenju NBA lige.

Šta su napisali o Jokiću?

Poslije tog uvoda, autori su poseban dio teksta posvetili centru Denvera i čovjeku kojeg mnogi smatraju najboljim košarkašem na planeti.

„Hajde da pričamo o Srbinu koji je MVP kandidat. Svi su ostali bez daha kada su pročitali da ima hiperekstenziju koljena. Nikola je neko ko stalno radi na sebi, na pripremi, igra na pravi način, dostojno predstavlja Denver i nastupa na najvišem mogućem nivou. Novi pregledi zakazani su za četiri sedmice, što bi trebalo da znači da će propustiti sve utakmice u januaru. Samim tim, postoji realna šansa da ne dostigne prag od 65 mečeva. Da li igrač poput Jokića, koji ne odmara i koji je samo jednom u karijeri odigrao 70 utakmica, treba da bude kažnjen? Da li je to fer?“, pitaju se autori teksta.

Ipak, uprkos tim pitanjima, ne nude konkretan odgovor – ni kada je riječ o Jokićevoj situaciji, ni o spornom pravilu.

„Svi se slažemo da je riječ o nesrećnoj okolnosti. Upravo zbog ove rasprave Jokić neće pasti sa prvog mjesta na našoj listi sve dok i matematički ne izgubi šansu da dođe do praga od 65 odigranih mečeva, ili dok ga neko ne zamijeni i ne preskoči ljestvicu koju je podigao nevjerovatno visoko. Nije nemoguće ni da se to dogodi, ali – srećno vam bilo. Ništa se zasad nije promijenilo, barem ne ove sedmice, i on ostaje prvi do daljnjeg“, zaključuje se u tekstu.