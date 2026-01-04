Na listi najposjećenijih timova, Crvenu zvezdu prate Partizan (18.739) i Panatinaikos (18.579), dok je razlika prema četvrtom Žalgirisu znatna, sa 14.816 gledalaca.

Izvor: MN Press

KK Crvena zvezda pokazala je da je najgledaniji tim u Evroligi, nadmašivši i velikog rivala Partizan. Prosječna posjeta Malog Kalemegdana iznosi 18.762 navijača po meču, dok Partizan u Humskoj privlači 18.739 gledalaca, što znači da Zvezda ima 23 navijača više po utakmici.

Na listi najposjećenijih timova, Crvenu zvezdu prate Partizan (18.739) i Panatinaikos (18.579), dok je razlika prema četvrtom Žalgirisu znatna, sa 14.816 gledalaca. Makabi je na začelju sa 2.225 posjetilaca, dok Barselona (5.697) i Virtus (6.544) bilježe posjete ispod očekivanog nivoa.

Iako su srpski timovi rekorderi po broju gledalaca, to se ne odražava u potpunosti na tabelu. Partizan je trenutno na začelju sa skorom 6-13, dok Crvena zvezda sa skorom 11-8 drži 9. mjesto u elitnom takmičenju, pokazujući da navijačka podrška i sportski rezultati ne idu uvijek ruku pod ruku.

Crveno-beli i dalje potvrđuju snagu navijača, dok Evroliga bilježi rast interesovanja za srpske klubove, čime se dodatno učvršćuje tradicija strastvene košarkaške publike u regionu.