Andrea Trinkijeri objasnio je zbog čega nije želio da preuzme ekipu Partizana kada je Željko Obradović otišao iz kluba

Izvor: MN Press

Andrea Trinkijeri bio je jedan od trenera koji se spominjao kao glavni kandidat da sjedne na klupu Partizana kada je Željko Obradović podnio ostavku. Šta se tada dogodilo i zašto do nove saradnje nije došlo? Objasnio je upravo italijanskih stručnjak.

"Tokom svih ovih godina govorio sam da je moja ljubav prema Partizanu uvijek ista i više puta sam rekao da je najbolja stvar koja može da se desi Partizanu ta da Željko Obradović bude trener. Ovaj rastanak doveo je do ogromne polarizacije. Sa jedne strane ljubav prema Partizanu, sa druge poštovanje prema Željku kao čovjeku i treneru. Sebi sam odmah rekao ne - ne mogu i ne želim. Na kraju krajeva ovakva polarizacija nikome ne ide u korist. Tužno je, žalosno i boli me, ovo nikome nije trebalo", rekao je Trinkijeri za "Meridian Sport".

Naglasio je da on nije direktno pričao ni sa kim od čelnika Partizana o potencijalnom dolasku.

"Ni sa kim nisam razgovarao. Nemam nikakav problem da kažem istinu. Ako su pričali sa mojim menadžerom, ne znam, ali kada sam vidio šta se dešava odmah sam rekao da ne mogu. Žao mi je jer je moja ljubav za Partizan uvijek tu. Međutim, u ovakvoj situaciji, zbog poštovanja i ove polarizacije rekao sam da ne mogu i da to nije za mene. U ovakvoj podjeli nije to ni za Partizan bilo."

"Partizan mora da nađe mlade igrače"

Dao je Andrea i jedan savet crno-bijelima za budućnost i za narednu sezonu.

"Da ne bi bilo zabune, pričam ovo kao navijač, ne kao trener. Najveći prioritet Partizana trebalo bi da bude da nađe dva perspektivna srpska igrača. Pozicija nije važna."

Novi trener crno-bijelih je Đoan Penjaroja koji je do sada bio trener u Španiji.

"Ne znam koliko će mu biti teže u Srbiji, zato što ne znam koliko mu je teško bilo u Španiji. Ali, znam da je ogromna odgovornost raditi kao trener u Partizanu. I da nije dovoljno biti samo trener. Želim mu sve najbolje. Moraće da sjedne sa upravom kluba i da se odluči šta se želi od ovih šest mjeseci. Da li je želja da se dobije što više utakmica u Evroligi? Ok, radićemo na tome. Ako želimo nešto drugo... Siguran sam da će imati plan i da će onda taj plan da se stavi na teren", zaključio je Trinkijeri.