Andrea Trinkijeri na meti još jednog člana Evrolige pored Partizana.
Dok i dalje traje saga oko ostavke Željka Obradovića, prvi pik za novog trenera KK Partizan spominje se Andrea Trinkijeri. S njim bi navodno trebalo da pregovara novi sportski direktor Žarko Paspalj, koji ima dobre adute na svojoj strani, međutim neće mu biti lako.
Znamo da je Trinkijeri u lošim odnosima sa predsjednikom kluba Ostojom Mijailovićem, s kojim se nije čuo još od odluke da ode iz Partizana, dok se sada pojavljuje i novi problem za crno-bijele ako krenu na Italijana.
Ako Partizan hoće Trinkijerija, mora da požuri: Još jedan klub iz Evrolige krenuo po njega
Prema informacijama iz Turske, Andrea Trinkijeri je jedan od kandidata i za trenera Efesa. Nedavno je Igor Kokoškov dobio otkaz i u Istanbulu takođe traže novog šefa stručnog štaba, a prema informacijama turskog portala "Basketfaul" upravo je Trinkijeri u vrhu liste kandidata.
Osim njega Efes gleda ka Luki Bankiju, Janisu Sferopulosu i Pablu Lasu, odnosno očigledno je da u Istanbulu gledaju ka "teškašima" iz Evrolige koji su trenutno bez posla pošto su sklopili vrlo skupu ekipu.
⚪️ Anadolu Efes'te, Kokoskov sonrası baş antrenörlük için ilk aday Luca Banchi.— Hızlı Hücum (@hizlihucum)December 1, 2025
➡️ Banchi ile anlaşılamazsa Sfairopoulos, Pablo Laso ve Andrea Trinchieri'ye gidilecek. (Basketfaul)pic.twitter.com/NvQvPmiGka
Za sada se Andrea Trinkijeri nije oglašavao na temu novog angažmana i trenutno je u Italiji gdje je tokom kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo radio kao stručni konsultant. Naravno, cilj mu je da se što prije vrati u Evroligu gdje je poslednje radio u Žalgirisu.