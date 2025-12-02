Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri uskoro će preuzeti ekipu Partizana.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Andrea Trinkijeri naslijediće Željka Obradovića na klupi Partizana, prenosi "Sportklub". Najtrofejniji evropski trener podnio je ostavku nakon poraza od Panatinaikosa i uprkos naporima uprave da ga ubijede da ostane, to se nije obistinilo. Sada će po svemu sudeći drugi mandat na klupi crno-bijelih započeti Trinkijeri.

On je bez angažmana od ljetos kada je raskinuo saradnju sa Žalrgirisom, dok je u međuvremenu od odlaska iz Humske vodio i Bajern iz Minhena. Nije se Italijan u najboljem svjetlu oprostio od Partizana 2020. godine, a pitanje je šta bi bilo da sjajnu sezonu crno-bijelih nije prekinula korona.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović i Trinkijeri su očigledno izgladili odnose, pošto je temperamentni stručnjak tužio beogradski klub i dobio na sudu. Očekuje se da čitav posao uskoro bude ozvaničen, pošto Partizan već u četvrtak nastavlja takmičenje u Evroligi.

Velike promjene u Partizanu

Navodno je i Efes bio zainteresovan za angažman Andree Trinkijerija, ali on će najvjerovatnije obnoviti svoju "ljubav" sa navijačima Partizana. Prije konačne ostavke Željka Obradovića, Humsku je napustio sportski direktor Zoran Savić na čije mjesto će doći legendarni Žarko Paspalj. Do zvaničnog dolaska naslednika Željka Obradovića, tim će sa klupe voditi Mirko Ocokoljić.