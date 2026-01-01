Bruno Kaboklo blizu je dobijanja otkaza u Hapoelu iz Tel Aviva, ali je problem za izraelski klub što on odbija da ode, najviše zbog finansijskih razloga.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Novi haos sa Brunom Kaboklom. Brazilski centar pravio je probleme i dok je nosio dres Partizana, a sada je ponovio tako nešto i u Hapoelu. Izraelski klub mu je spremio otkaz i želi da raskine ugovor sa njim, prenosi tamošnji portal Sport5. Međutim, on to odbija da prihvati i hoće da ostane i da se bori za mjesto u timu.

Zašto? Nije zbog ljubavi prema klubu, već zbog ugovora koji ima. Dobija 1,2 miliona evra po sezoni i to je dodatni razlog zbog kog klub želi da ga se riješi. Problem je što Bruno ima drugačije planove…

„Hapoel je obavijestio Kabokla da nije u njihovim planovima za nastavak sezone i žele da sporazumno prekinu saradnju sa njim. On se oporavlja od operacije i problema koje ima sa leđima, i čelnici kluba žele da nađu rješenje“, navodi se u tekstu.

Neće to ići onako kako su zamislili, posebno zato što žele da ga se riješe do 5. januara kako bi otvorili još mjesta u rosteru i eventualno pokušali da dovedu pojačanje iz nekog drugog evroligaškog tima. Baš 5. januara ističe rok za dolaske igrača iz drugih ekipa iz Evrolige.

Ono što je dobra vijest za Kabokla je to što nije igrao za Hapoel u sezoni, pa može da potpiše za bilo koji evroligaški tim do 23. februara. Njemu se ne žuri, Hapoelu se žuri…