Bivši košarkaš Partizana Džjems Naneli u budućnosti će braniti boje AEK-a iz Atine

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Početak 2026. godine donio je novi izazov Džejmsu Naneliju, koji se vraća na veliku evropsku scenu. Iskusni američki šuter potpisao je ugovor sa atinskim AEK-om, gde će raditi pod vođstvom Dragana Šakote, deliti svlačionicu sa Markom Pecarskim.

U Atini imaju velike planove, zato je bivši igrač Partizana i stigao u tim - Naneli će pokušati da se umiješa u borbu za trofej Lige šampiona, ali i da poremeti planove najvećih grčkih klubova - Olimpijakosa i Panatinaikosa u osvajanju nacionalnog trofeja. Naneli će u AEK-u ostati do kraja sezone.

Naneli se tako vraća u Grčku, zemlju u kojoj je i započeo profesionalnu karijeru još 2012. godine, kada je nosio dres Kavale. Nakon epizode u NBA ligi, preselio se u Evropu i ostavio dubok trag u Fenerbahčeu, sa kojim je 2017. godine osvojio Evroligu, pod vođstvom Željka Obradovića, uz saigrače poput Bogdana Bogdanovića i Nikole Kalinića.

Put ga je kasnije ponovo spojio sa Obradovićem i u Partizanu, gdje je dvije sezone bio važan deo tima iz Humskei miljenik navijača Partizana. Nakon odlaska iz Partizana, Amerikanac se povukao iz fokusa evropske javnosti i karijeru nastavio u Kini, gdje je imao priliku da se sretne sa Bobanom Marjanovićem. Osvojio je titulu šampiona CBA lige.