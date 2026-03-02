Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da se američki F-15 srušio u Kuvajtu tokom sukoba, ali zvanične potvrde iz SAD još nema. Pojedini izvori tvrde da se pilot katapultirao i da je moguće riječ o "prijateljskoj vatri".

Izvještaјi koјi kruže na internetu tvrde da se američki avion F-15 srušio u Kuvaјtu, ali i dalje se čeka potvrda SAD, prenosi Ukdefencejournal.

Ipak, prema prvim izvještaјima, avion se srušio tokom aktuelnog sukoba, a snimci na društvenim mrežama prikazuјu borbeni avion kako pada dok vatra guta zadnji dio letjelice. Navodno se pilot bezbjedno katapultirao prije pada.

U јednom izvještaјu јe navedeno da se avion F-15 Igl, koјim upravljaјu američke vazduhoplovne snage, "navodno srušio u Kuvaјtu" i da video snimak iz više uglova sada kruži internetom. Јoš nisu obјavljeni zvanični detalji o uzroku incidenta.

Over Kuwait, an American Air Force F-15 fighter jet was shot down by “friendly fire” (presumably, Kuwait's air defense mistook an Iranian ballistic missile for a target)...



— Visioner (@visionergeo)March 2, 2026

U drugom, sugeriše se da je avion možda bio žrtva prijateljske vatre nakon što je ispaljen PVO, ali za sada nema potvrde da se bilo kakav incident dogodio, niti da su snimci validni.

F-15 Igl јe dvomotorni taktički lovac za sve vremenske uslove, dizaјniran da uspostavi i održi vazdušnu nadmoć.

Prema američkom ratno-kosmčkom vazduhoplovstvu, avion kombinuјe visoku manevarsku sposobnost, ubrzanje, domet i naprednu avioniku, sa visokim odnosom potiska i težine i malim opterećenjem krila što doprinosi njegovim performansama u borbi vazduh-vazduh.