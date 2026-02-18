Na olimpijskoj planini Jahorini danas je zabilježen incident koji je uznemirio prisutne skijaše, nakon što je jedno dijete ispalo iz korpe žičare i palo na snijeg.

Prema dostupnim snimcima sa lica mjesta, dijete je u jednom trenutku ostalo da visi iz korpe, a čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi. Za sada nije poznato kako je došlo do ispadanja niti pod kojim okolnostima se dijete našlo van sedišta žičare.

Kako se može vidjeti na snimku, sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja djeteta iz žičare.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dijete, prenosi BN.

