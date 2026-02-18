Poginula dvojica skijaša zbog lavine na poznatom italijanskom skijalištu.

Izvor: X/@visegrad24/printscreen

Dvojica skijaša poginula su na poznatom skijalitšu Kurmajer na severozapadu Italije zbog lavine, piše "Free Pres Journal". Jedan muškarac je preminuo na licu mjesta, drugi je podlegao povredama u bolnici, a jedan je zadobio teže povrede, ali je trenutno u stabilnom stanju.

On se nalazi u bolnici Le Molinet u Torinu. Nisu poznati identiteti stradalih, a na društvenim mrežama pojavio se snimak lavine.