Poginula dvojica skijaša zbog lavine na poznatom italijanskom skijalištu.
Dvojica skijaša poginula su na poznatom skijalitšu Kurmajer na severozapadu Italije zbog lavine, piše "Free Pres Journal". Jedan muškarac je preminuo na licu mjesta, drugi je podlegao povredama u bolnici, a jedan je zadobio teže povrede, ali je trenutno u stabilnom stanju.
On se nalazi u bolnici Le Molinet u Torinu. Nisu poznati identiteti stradalih, a na društvenim mrežama pojavio se snimak lavine.
A massive avalanche hit the Courmayeur ski resort in Italy’s Aosta Valley— Visegrád 24 (@visegrad24)February 18, 2026
Local media reports that two skiers have died on the Italian side of Mont Blanc following the avalanche.pic.twitter.com/ql7OATP33a