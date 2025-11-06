Trener Denvera Dejvid Adelman bio je oduševljen Jokićevom partijom protiv Majamija.

Izvor: NBA/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je maestralnu partiju protiv Majami Hita i zabeležio peti tripl-dabl od starta sezone. Trostruki MVP NBA lige je bio jako inspirisan na terenu, čitao je protivničku odbranu i napad, a trener Denvera Dejvid Adelman se iznova i iznova oduševljava onim što demonstrira na terenu.

Na konferenciji za medije se poklonio srpskom asu i istakao zadovoljstvo što trenira jednog od najboljih igrača svih vremena. Imao je poruku za navijače širom svijeta, posebno za one u Koloradu.

"Može da igra protiv svih odbrana, ima osjećaj za prostor koji nikada u životu nisam vidio. Način na koji vidi teren je nenadmašan. Nećete se nikad umoriti od ovoga. Uživajte dok je ovdje, kao navijači, kao košarkaška publika. Ovo je nešto što nikad nećete opet vidjeti", rekao je Adelman.

"He was made to play against different defenses... his comfort level with how he sees the floor is second to none."



-@nuggetsHC David Adelman with HIGH praise for Nikola Jokić after he records yet another triple-double!https://t.co/Nm2aGx67I6pic.twitter.com/UvLyFLmdtn — NBA (@NBA)November 6, 2025

Šta je bilo tako magično?

Najbolji centar lige je stigao do dvocifrenog broja poena, asistencija i skokova već tokom treće deonice, što mu je uspjelo 71 put u karijeri. Zanimljiv je podatak da ostatak NBA lige ima isti broj tripl-dablova kao sam Jokić, što dovoljno govorio o formi u kojoj se nalazi trostruki MVP NBA lige. Jokić je za za 36 minuta na parketu zabilježio učinak od 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte. Razigravao se saigrače, dijelio nevjerovatne pasove i ako ovako nastavi MVP nagrada neće biti ni najmanje iznenađenje.