Kameron Pejn se oglasio pred dolazak u Partizan. Od njegovog dolaska navijači i klub očekuju mnogo.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Američki kombo-bek Kameron Pejn (31 god, 191 cm) definitivno dolazi u Partizan. Sam je potvrdio tu vijest prije kluba, objavom na svom Instagram nalogu, na kojem je "okačio" dva srca, u crnoj i bijeloj boji.

Tako je još jednom potvrđeno da će u Beogradu sa novim trenerom Đoanom Penjarojom doći i bivši igrač Oklahome Čikago Bulsa, Klivlenda, Finiksa, Milvokija, Filadelfije i Njujork Niksa. Pejn će morati da odmah preuzme lidersku ulogu u bekovskoj liniji, u kojoj je nakon teške povreda Karlika Džounsa krajem oktobra nastao potpuni haos.

Izvor: Instagram/campayne

Očekuje se da Partizan najkasnije u ponedjeljak potvrdi Pejnov dolazak, ali i Penjarojin. Ekipa će se za to vrijeme pripremati za utorak i utakmicu protiv Makabija u Beogradskoj areni, na kojoj bi obojica mogla da debituju.

Ko je Kameron Pejn?

Kameron Pejn rođen je u Memfisu u avgustu 1994, u tom gradu išao je u srednju školu, a studirao je na koledžu Marej stejt, odakle je stigao u NBA ligu kao 14. "pik" drafta 2015. Oklahoma Tanderi doveli su ga u ekipu koju je predvodio Rasel Vestbruk, nakon toga je sa bivšim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom poslat u Čikago Bulse, gdje je igrao često za razvojni tim Bulsa.

U Čikagu je drugi put operisao desno stopalo, pa poslije oporavka ostvario prvi dabl-dabl u NBGA karijeri (13 poena, 10 asistencija) protiv Klivlend Kavalirsa, a imao je i meč sa 17 ubačenih poena protiv Milvokija, kao i sa 21 protiv Šarlota, uz šut za tri 7/11. Ipak, to nije bilo dovoljno da ga Bulsi zadrže i dobio je otkaz u januaru 2019.

Uslijedile su njegove kratke epizode u Klivlendu, Torontu, odlazak u Kinu i brzi povratak u SAD, u razvojni tim Dalasa i potom najbolji period karijere - godine u Finiks Sansima (2020-23). U toj fazi je blistao i u finalu Zapadne konferencije protiv Klipersa, u kojem je ubacio 29 poena i dokazao talenat u punoj meri posle niza godina bez prave prilike. U tom naletu je protiv Denvera u plej-ofu ubacivao i po 31 poen.

Ipak, u ljeto 2023. nastavljene su njegove selidbe - Milvoki, Filadelfija, Njujork, u kojem je prošlog proleća u plej-ofu protiv Detroita bio "iks faktor" pobjede. Niksi su ga poslije toga ipak otpustili, a nije se izborio za mjesto ni u Indijani ove jeseni. Sada je vrijeme za njegovu evropsku karijeru.

Dočekaće ga poznata lica iz NBA lige

Izvor: MN Press

Novi Partizanov kombo-bek pridružiće se grupi bivših NBA igrača crno-bijelih, u kojoj je najzvučnije ime bivši drugi "pik" Milvokija Džabari Parker, tu je i bivši plej Lejkersa Šejk Milton, kao i Sterling Braun, koji je igrao sa Parkerom u Baksima i za Hjuston, Dalas i takođe za Lejkerse...

Partizanov bek Duejn Vašington je i prošle sezone poslije dolaska u Partizan pokušao da se izbori za ugovor u Americi, u Šarlotu, a ranije je bio igrač Indijane, Finiksa i razvojnog tima Njujork Niksa. Takođe, uz njih je i veteran crno-bijelih Nik Kalates bio u NBA ligi, u kojoj je nosio dres Memfisa od 2013. do 2015. godine.

