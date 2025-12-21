Nakon zahtjevnog rasporeda, brojnih gostovanja i velikog energetskog trošenja na svakom meču, Budućnost ulazi u seriju domaćih utakmica koje mogu obilježiti završnicu godine. Iz kluba poručuju da je vrijeme za početak „plavo-bijele zime“ i zajednički iskorak ekipe i nav

Košarkaši Budućnost Volija u ponedjeljak, 22. decembra, od 20 časova, dočekuju ekipu Beča u okviru 11. kola regionalne AdmiralBet ABA lige. Biće to jedna od posljednjih domaćih utakmica podgoričkog tima u ovoj kalendarskoj godini i prilika da dvorana „Morača“ ponovo bude ispunjena do posljednjeg mjesta.

Nakon zahtjevnog rasporeda, brojnih gostovanja i velikog energetskog trošenja na svakom meču, Budućnost ulazi u seriju domaćih utakmica koje mogu obilježiti završnicu godine. Iz kluba poručuju da je vrijeme za početak „plavo-bijele zime“ i zajednički iskorak ekipe i navijača, uz atmosferu kakva dolikuje „hramu košarke“.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj ističe da je pristup ključni faktor pred duel sa Bečom.

"Prije svega moramo ponoviti pristup koji smo imali u prethodnim utakmicama u Eurokupu i ABA ligi. To je najvažnije i na tome posebno radimo ovih dana. Osvježili smo se i imali dovoljno vremena za pripremu, tako da alibija nema. Tomson se, nakon povrede, vratio u trenažni proces, dok je Megi i dalje upitan zbog stomačnog virusa. Beč je kvalitetan tim, doveli su i dva nova igrača i igraju sa maksimalnim intenzitetom. Ne očekuje nas laka utakmica, ali vjerujem da smo kvalitetniji i da to uz dobru energiju moramo pokazati na terenu."

Sličnog mišljenja je i košarkaš Budućnosti Đorđije Jovanović, koji naglašava važnost reakcije nakon poraza u Italiji.

"Pred nama je veoma važna utakmica i dobra prilika da pokažemo pravi odgovor. Imali smo dan odmora, a zatim i dovoljno vremena da se kvalitetno pripremimo. Očekujem čvrst i zahtjevan meč protiv ekipe koja igra atipično, i u odbrani i u napadu. Na nama je da se prilagodimo njihovom stilu i odigramo fokusirano."

Duel Budućnosti i Beča zakazan je za ponedjeljak veče, a iz kluba pozivaju navijače da ispune „Moraču“ i daju snažan vjetar u leđa ekipi na startu „plavo-bijele zime“.