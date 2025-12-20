Džejms Naneli oglasio se na društvenim mrežama posle poraza Partizana od Žalgirisa, pa se mnogi pitaju da li je ovo bilo upućeno baš crno-belima.

Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/jnunn21

Partizan je doživeo drugi najubedljiviji poraz istoriji u Evroligi. Žalgiris ga je razbio u Kaunasu (109:68). Potpuni haos nastao je posle utakmice, a sada se oglasio i Džejms Naneli (35). Njegova zagonetna poruka na Instagramu natjerala je mnoge da se zapitaju da li je upućena baš crno-belima ili je to nešto što ima veze samo sa njim.

"Hoće da postanu dijamanti, ali uvek beže pod pritiskom", napisao je Naneli uz psovku na samom početku koja nije baš za prevod.

Naneli je u Partizanu bio jedan od miljenika navijača, ali na kraju nije došlo do nastavka saradnje. Sve je kulminiralo posle tuče sa košarkašem Zvezde Stefanom Lazarevićem.

Izvor: Printscreen/Instagram/jnunn21

Bilo je mnogih spekulacija oko povratka Nanelija i u Evroligu, na kraju je završio u Kini i potpisao za Žejang Lajonse za koje i dalje igra.

"Pitajte igrače zašto su ovako odigrali"

Posle duela u Kaunasu trener Mirko Ocokoljić bio je vidno ljut i razočaran prikazanim na parketu.

"Bio sam optimista pred utakmicu. Mislio sam da će igrači da pokažu reakciju posle poraza od Virtusa. Zašto se to nije desilo, možda je najbolje da pitate njih. Pojedinačno ili zajedno. Imamo veliki problem sa timom, nekako smo se opet vratili na staro. Treba da sjednemo i svi zajedno da vidimo šta dalje da radimo. Ovako više ne može da se radi", poručio je Ocokoljić.