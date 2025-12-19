Od dolaska Ifea Lundberga Makabi igra mnogo bolje, a saigrači o bivšem košarkašu Partizana pričaju samo u superlativima.

Ife Lundberg (31) oduševio je sve u Makabiju. Ljudi iz kluba smatraju da je njegov dolazak "preporodio" ekipu i da je i te kako pomogao za seriju pobjeda. Zbog povrede je morao da čeka na debi nekoliko nedjelja, pa je u prvom meču protiv Armanija doživio poraz, poslije čega je uslijedila serija od šest pobjeda u nizu (četiri u Evroligi i dvije u izraelskom šampionatu).

Danski reprezentativac je riješio meč u Dubaiju, pa je i u pobjedi protiv Valensije odigrao sjajan meč (12p, 7as, 3sk) i novinari su ga nazvali "najboljim pojačanjem u posljednjih 20 godina". Isto mišljenje imaju i ljudi iz kluba.

"Vidite kakvu smo promjenu napravili", rekao je generalni menadžer izraelskog kluba Klaudio Koldebelja novinarima poslije drame i trijumfa protiv Valensije. Jasno je aludirao na dolazak Lundberga koji je do sada odigrao pet mečeva i ima prosjek od 9,4 poena, 3,6 asistencija i 2 skoka po utakmici.

Šta je Lundberg donio Makabiju?

O tome kakav uticaj na igru tima iz Tel Aviva ima Lundberg najbolje govore riječi Romana Sorkina, jednog od najboljih igrača ekipe. Pošto je tu već pet sezona, novinari su ga pitali da li pamti da je neki igrač imao takav uticaj na igru, a da je došao usred sezone.

"Vau, iskreno ne znam. Ne. Mislim da nam paše kao rukavica. Donio je ulogu lidera, smirenost i mir. Srećni smo što je sa nama i nadam se da će da nastavi da igra ovako", poručio je Sorkin.

Makabi je trenutno na 14. mjestu sa skorom 7-10 i polako se uključuje u borbu za plej-of. Na 10. mjestu koje vodi u plej-in je trenutno Olimpijakos sa skorom 8-7 jer ima i meč manje.

"Teško je u ovom momentu davati takve izjave. Naravno da je plej-of naš cilj, nismo ovdje samo da bismo igrali reda radi, postoje određeni ciljevi. Želimo da nastavimo da se razvijamo i da idemo iz meča u meč, ako to budemo radili sve će da dođe na svoje", jasan je Sorkin.