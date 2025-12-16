Ife Lundberg bio je igrač odluke u pobjedi Makabija protiv Dubaija u Evroligi. Ilija Belošević donio odluku koja je razljutila goste, a dobra vijest je povratak Alekse Avramovića.

Izvor: MN Press

Makabi je srušio Dubai posle drame i slavio na gostovanju u Evroligi (97:95). Meč se igrao pred praznim tribinama, a iks faktor bio je Ife Lundberg. Danski reprezentativac riješio je meč u samoj završnici i napravio je nekoliko odličnih poteza koji su na kraju bili ključni za trijumf gostiju.

Sve je krenulo od odluke sudije Ilije Beloševića o kojoj će se pričati. Bilo je to na šest minuta prije kraja kada je Loni Voker poentirao i pokušao da iznudi faul, a srpski arbitar mu je dao tehničku zbog toga. Pošto je ranije dobio nesportsku, značilo je da je meč za njega završen i u tom momentu je Makabi vodio (85:78). Njega je zamijenio upravo Lundberg.

Nije krenulo dobro za Lundberga, pošto je prvo izgubio loptu, pa je napravio nesportsku ličnu što je donijelo izjednačenje domaćinu (87:87). Ali, tada se Ife iskupio. Dao je četiri poena, pogodio pod faulom Petruševa, promašio je doduše dodatno bacanje (93:89). Odmah posle toga asistirao je Hordu i na 46 sekundi prije kraja izgledalo je da je sve gotovo (95:89).

Međutim, tada je Mekinli Rajt dao oba penala, a onda je Džimi Klark bacio loptu u aut i poklonio je rivalu loptu. To se završilo tako što je Briset napravio faul na Rajtu koji je dao trojku, pogodio dodatno bacanje za izjednačenje (95:95). Ostalo je 27 sekundi do kraja meča. Lundberg je uzeo loptu, "cijedio" vrijeme, krenuo na prodor, svi su "skočili" na njega, a Ife je dodao do Briseta koji je bio potpuno sam, zakucao i stavio tačku.

Aleksa Avramović igrao

Pojavile su se informacije da je Aleksa Avramović doživeo tešku povredu i da ga čeka duga pauza, ali izgleda da te informacije nisu tačne. Srpski plejmejker bio je na parketu i igrao je 10 minuta i dao dva poena.

Što se liste strijelaca tiče u domaćem timu najbolji su bli Rajt (26, 10as) i Anderson (18, 6sk, 4as), a na drugoj strani istakli su se Hord (21, 6sk9 i Sorkin (17), dok je Lundberg dao 13 poena.