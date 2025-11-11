Izraelski mediji tvrde da je Partizan prećutao povredu Ifea Lundberga prije njegovog dolaska u Makabi. Otkriveni su i detalji ugovora.



Ife Lundberg (30) nastavlja karijeru u Makabiju. Doskorašnji igrač Partizana ima novi klub, ali su tamo navodno ljuti na crno-bijele. Danski košarkaš došao je sa povredom lista, a to je nešto sa čim nisu bili upoznati u izraelskom klubu.

"Makabi je dugo čekao da nađe beka, pronašao ga je, ali neće moći da igra u najmanje tri naredne utakmice (Fenerbahče, Baskonija i Virtus). Tek kada je stigao na preglede se požalio na bol u listu. Pregledi su utvrdili da postoji malo kidanje mišića lista. Važno je naglasiti i da je Makabi bio iznenađen zbog tog problema, jer im Partizan nije dao najnovije informacije, čak ni igrač nije bio svjestan ozbiljnosti povrede", navodi se u tekstu izraelskog "Sport5".

Kratku izjavu o cijeloj toj situaciji dao je i šef struke Makabija Oded Kataš.

"Došao je sa lakšom povredom, ništa pretjerano ozbiljno, ali to utiče na naše planove, jer odlaže povratak na teren. Ne znam koliko ćemo dobiti od njega prije mečeva reprezentacija. Pored njegovih mogućnosti koje svi znaju, donosi i iskustvo, jer odlično zna kako je igrati u Evroligi. Može mnogo da nam pomogne", poručio je Kataš.

Kakav je njegov ugovor?

Izraelski mediji doneli su i detalje u vezi sa njegovim ugovorom. Makabi će da mu plaća 800.000 dolara do kraja sezone, dok će Partizan da pokrije preostalih 500.000 dolara.

Nije poznato kada bi tačno mogao da debituje za Makabi, ali je realnije da se to dogodi tek krajem mjeseca. Podsjetimo, Lundberg nije prošao pripreme sa Partizanom, saopšteno mu je da klub ne računa na njega i proveo je to vrijeme u Danskoj na treninzima.