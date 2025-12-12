Ekipa Andreja Žakelja ima dvije pobjede i šest poraza u dosadašnjem dijelu sezone.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost Voli u subotu gostuje Iliriji u 10. kolu ABA lige. Favorit je jasno definisan – ekipa Andreja Žakelja ima dvije pobjede i šest poraza u dosadašnjem dijelu sezone.

Žakelj je izjavio:

"Mislim da je Ilirija pokazala da može dobro da igra, pogotovo na svom terenu. Pobijedili su i Spartak i Zadar kod kuće. Svakako je to tim koji mora da se shvati ozbiljno i to očekujem od igrača – ozbiljan pristup, maksimalan fokus, čvrstinu i agresivnost. Nedavno smo igrali protiv njih, tako da znamo šta možemo da očekujemo. Na nama je da to pokažemo na terenu i nastavimo u pobjedničkom ritmu."

A Rašid Sulajmon ističe:

"Veoma su brza ekipa i imaju nekoliko kvalitetnih individualaca. Igraju u visokom ritmu i mislim da će nam ta utakmica biti dobra prilika da radimo na tranzicionoj odbrani i dodatno se poboljšamo u tom segmentu. Ako to uspijemo, možemo potpuno da im pariramo.

Nadam se da možemo da kontrolišemo tempo. Oni su izuzetno dobri u tranziciji, zato je važno da mi u napadu biramo dobre šuteve i natjeramo ih da igraju protiv naše postavljene odbrane."