Iako je GTA 6 zakazan za novembar 2026, poznati novinar upozorava da Rockstar još nije kompletirao sav sadržaj igre.

Izvor: Rockstar Games

Da li nas čeka još jedno odlaganje GTA 6? Prema riječima poznatog novinara i autora Džejsona Šrajera, ne može se sa sigurnošću reći da li će razvojni tim uspjeti da ispoštuje zvanično najavljeni datum izlaska, koji je trenutno zakazan za 16. novembar 2026. godine.

Rockstar Games je, do sada, najisčekivaniju igru svih vremena već dva puta odložio. "Šestica" je prvobitno trebalo da se pojavi prošle godine, prije nego što je pomjerena na maj ove godine. Sada, navodno, neizvjesnost vlada i oko novembarskog datuma.

"Poslednje što sam čuo jeste da sadržaj igre još uvijek nije kompletan", rekao je Šrajer u gejming podkastu Button Mash. "To znači da autori i dalje završavaju razne stvari, finalizuju nivoe i misije i razmišljaju o sadržaju koji bi još mogli da implementiraju u igru". Tek nakon toga, razvojni tim će moći da se posveti optimizaciji i potrazi za bagovima.

"U ovom trenutku je zaista teško bilo šta predvidjeti i ne mislim da bi vam iko iz Rockstar-a mogao sa stoprocentnom sigurnošću reći da će do novembra sve biti gotovo", dodao je poznati novinar koji piše za Bloomberg.

Vidi opis Da li postoji opasnost da GTA 6 ponovo bude odložen? Poznati novinar tvrdi: "Sadržaj igre još nije kompletan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 1 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 2 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 3 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 4 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 5 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 6 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 7 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 8 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 9 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 10 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 11 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 12 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 13 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 14 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 15 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 16 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 17 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 18 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 19 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 20 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 21 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 22 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 23 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 24 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 25 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 26 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 27 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 28 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 29 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 30 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 31 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 32 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 33 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 34 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 35 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 36 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 37 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 38 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 39 / 42 AD Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 40 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 41 / 42 Izvor: Rockstar Games Br. slika: 42 42 / 42 AD

Ipak, kako je istakao, aktuelni datum izlaska čini se realnijim od prethodna dva roka, koja, s obzirom na stanje projekta, nikada nisu bila dostižna. Ukoliko bi, međutim, postojala opasnost da igra na tržište stigne u lošem tehničkom stanju, autori bi je, prema Šrajeru, radije ponovo odložili - Rockstar Games studio jednostavno neguje perfekcionizam.

Šrajer se kratko osvrnuo i na značaj pojedinih platformi. S obzirom na to da igra u prvoj fazi neće izaći na PC (verzija za računare za sada uopšte nije zvanično najavljena), najvažnija platforma automatski postaje PlayStation. Kompanija Sony je, imajući u vidu novo GTA izdanje, vrlo moguće prilagodila čitav svoj izdavački plan za ovu godinu, jer očekuje da će značajan dio igrača uz samu igru odmah kupiti i PS5 konzolu.