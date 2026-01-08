Karleuša uzela lopatu u ruke i izašla na ulicu: Šok scene na zavijanom Dedinju, pokazala i lift u vili (Video)

Jelena je riješila da uzme stvar u svoje ruke i sredi dvorište i trotoar.

Izvor: TikTok/karleusaofficial/printscreen

Beograd i Srbija su u potpunom kolapsu zbog snijega koja ne prestaje od sinoć, zavisno u kom ste dijelu grada, a led dodatno pravi haos na putevima, te je u pojedinim djelovima grada blokiran Javni prevoz.

Tako je i luksuznom dijelu prijestonice, Dedinju, gdje žive brojne javne ličnosti, diplomate i političari, a neki od njih su se odvažili, obukli i izašli da očiste snijeg ispred svojih vila.

Jedna od njih je i pop zvijezda Jelena Karleuša, koja je iskoristila neradne dane uzela stvari u svoje ruke.

Pogledajte 00:15 Karleusa izasla iz vile i cisti sneg na Dedinju Izvor: TikTok/karleusaofficial Izvor: TikTok/karleusaofficial

Karleuša se snimila kako ulazi u lift, uzima lopatu i izlazi iz svog luksuznog zdanja na Dedinju, te se upućuje na ulicu i u dvorište kako bi sredila snijeg i dovela dvorište u red.