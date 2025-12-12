Njegov tim je upisao sedmi trijumf, a Amerikanac pogodio šut za dva poena na pet desetinki do kraja – za konačnih 89:88.

Izvor: MN Press

Bivši plejmejker Budućnost Volija Mekinli Rajt bio je čovjek odluke u pobjedi Dubaija nad Bajernom u 15. kolu Evrolige.

Bavarci su imali i do 12 poena prednosti u posljednjoj četvrtini, bilo je i plus tri u posljednjem minutu, ali su i to uprskali.

Rajt im nije oprostio, pa je postao junak novajlije u Evroligi.

Sjajni organizator igre je meč završio sa 22 poena, imao je i sedam asistencija i dva skoka.