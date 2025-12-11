Iskusni as Crvene zvezde Dejan Davidovac pokušaće da dočara novajlijama šta ih čeka u vječitom derbiju u petak.

Izvor: MONDO

Jedan od najiskusnijih učesnika predstojećeg vječitog derbija biće Dejan Davidovac dok će velikoj većini igrača i Crvene zvezde i Partizana ovo biti debi. U odsustvu povrijeđenog kapitena Ognjena Dobrića njegovu ulogu preuzeće pouzdano krilo.

Davidovac se ne sjeća prvog odigranog derbija, ali vrlo dobro pamti emocije, atmosferu i sve ono što nosi najveći košarkaški spektakl u Evropi.

"Nemam predstavu koliko sam odigrao derbija, ali da, odigrao sam baš dosta. Ne sjećam se prvog, stvarno ne mogu da se sjetim, svi su po nečemu interesantni. Znamo da nam svima mnogo znači utakmica između Partizana i Zvezde, igramo pred njihovim navijačima. Uprkos problemima koje su oni imali, opet mislim da je domaći teren najveća prednost, bez prebacivanja pritiska", rekao je Davidovac.



Koje savjete će dati strancima?

"Mnogo je stranaca, mi svaku utakmicu na gostujućem terenu igramo na isti način. Treba da budemo fokusirani svih 40 minuta, to je ekipa koja ima dosta oscilacija, pokazalo se to ove godine u više navrata. Treba da odgovorimo fizički i fokusirani na teren", kaže košarkaš Zvezde.

Smatra da je Partizan u prijednosti zbog navijača.

"Po meni je velika prednost imati navijače na svojoj strani na derbiju. Mi ćemo imati naših 1000 navijača, što nije malo, značiće nam. Volim derbije i da bude puna hala i dobro navijanje. Svakako prednost dajem njima, ali daćemo sve od sebe da pobijedimo", zaključio je Davidovac.