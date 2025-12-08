Trojica pod znakom pitanja za vječiti derbi u petak, ali Crvena zvezda dobija veliko pojačanje?

Izvor: Kurir/ Starsport

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u petak Partizanu u evroligaškom vječitom derbiju od 20.30.

Zvezda je napravila dobru uvertiru pred vječiti derbi trijumfom u Sarajevu protiv Bosne (86:77), ali je u isto vrijeme možda ostala i bez Devonte Grejema?

Grejem je prema riječima Obradovića osjetio bol u listu zbog čega je uz Čimu Monekea i Ognjena Dobrića pod znakom pitanja za okršaj sa Partizanom pred punom Beogradskom arenom navijača crno-bijelih.

Ipak, kako je Obradović istakao, Ebuka Izundu će biti spreman za vječiti derbi: "Dobro je što će Izundu biti u timu zaPartizan", rekao je trener Zvezde na konferenciji posle Bosne.

Izundu bi bio veliko pojačanje za Zvezdu, pošto su crveno-bijeli trenutno ostali samo na Donatasu Moteijunasu pod košem i rovitom Urošu Plavšiću.