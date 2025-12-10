Dvejn Vašington se oglasio na srpskom dva dana uoči "vječitog derbija" u Evroligi u jeku priča da napušta Partizan.

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington oglasio se večeras na svom "Instragram" nalogu na srpskom jeziku usred priča da bi uskoro mogao da napusti crno-bijele i dva dana uoči "večitog derbija" sa Crvenom zvezdom u Evroligi koji je na programu u petak 12. decembra od 20.30 časova u beogradskoj Areni. On je objavio nekoliko fotografija u crno-bijelom dresu uz samo tri riječi.

"Za slavni klub", napisao je Vašington što aludira na pjesmu navijača Partizana "Volim ga, k'o oka dva".

Da podsjetimo, Vašington se našao na udaru kritika navijača Partizana zbog slabijih partija u prethodnom periodu, naročito u trenutku odlaska Željka Obradovića iz kluba. Nakon pobjede nad Bajernom iz Minhena u prethodnom kolu, raspravljao se sa kapitenom Vanjom Marinkovićem jer navodno nije htio sa navijačima da proslavi trijumf.

Nakon toga je odigrao odličan meč na gostovanju Klužu u ABA ligi. Partizan je pobijedio u toj utakmici, a Vašington je ubacio čak 19 poena i imao je tri skoka uz jednu asistenciju i na dobar način se pripremio za predstojeći "vječiti derbi" sa Crvenom zvezdom.