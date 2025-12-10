Partizan se oglasio i poslao saopštenje u kom demantuje da je postignut dogovor sa Đoanom Penjarojom

Izvor: MN Press

Partizan se oglasio saopštenjem zbog spekulacija o dolasku novog trenera Đoana Penjaroje. Tvrdi da nikakav ugovor nije potpisan sa novim šefom stručnog štaba i da su sve misli usmjerene ka derbiju sa Zvezdom (petak 20.30 časova u Areni.

Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cjelosti:

"Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan su usmjerene upravo na ovaj duel.

Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi.

Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno, stoga se sa punim pravom vjeruje da će Beograd ovog petka ponovo biti košarkaška prijestonica Evrope", navodi se u saopštenju.