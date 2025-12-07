NBA bek Malik Bizli mogao bi da dođe u Partizan za poprilično nevjerovatnu cifru

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

U Partizanu se neprestano smjenjuju dešavanja. Nakon odlaska Željka Obradovića sa kormila tima, sada se govori o pojačanjima u crno-belom taboru, a prema posljednjim vijestima iz Humske, "naciljali" su dolazak Malika Bizlija (29), NBA igrača koji je trenutno bez angažmana.

Kako "Nova" prenosi, pojavili su se i detalji ovog transfera. Prema izvorima grčkog portala, Partizan je spreman da mu ponudi dva miliona dolara za šest mjeseci u Humskoj. Nema sumnje da bi NBA bek bio zadovoljan ovim, i finansijskom stranom dogovora, s obzirom na to da trenutno nema klub u najjačoj ligi na svijetu.

Bizli je kroz godine u NBA ligi nosio dresove Milvokija, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote, a bio je i saigrač Nikole Jokića u Denveru od 2016. do 2020. Takođe, sezonu za nama proveo je u Detroitu. Prema informacijama koje se pojavljuju, Bizli bi u Partizan došao bez mogućnosti da napusti crno-bele do kraja sezone, čak i u slučaju NBA ponude.

Malik Bizli je prošle sezone bio drugi u izboru za najboljeg šestog igrača lige sa 16,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija.

Statistika koju američki bek beleži zaista je impresivna, s obzirom na to da se radi o najjačoj ligi na svijetu. Zbog toga ostaje pitanje – zašto Bizli trenutno nema angažman? Nijedan klub iz NBA lige nije mogao da ga angažuje jer je pod istragom zbog navodnog ilegalnog klađenja. Očekuje se da će biti oslobođen svih optužbi, ali cijeli slučaj i dalje traje.

Tokom ljeta pojavile su se i vijesti o njegovim finansijskim problemima. Vrlo često se našao na naslovnicama zbog stvari koje nemaju veze sa košarkom, a u julu je bio u centru pažnje zbog ogromnih dugova.

Prema informacijama američkih medija, njegov dug iznosi oko osam miliona dolara i stalno raste, a u međuvremenu je Bizli izbačen na ulicu. Zapisnici pokazuju da ga je stanodavac dva puta ove godine tužio u 36. okružnom sudu u Mičigenu za ukupno 21.505 dolara neplaćene kirije. Prvi slučaj je odbačen u martu, ali je sud izdao nalog za iseljenje u drugoj tužbi – za 7.355 dolara – nakon što Bizli nije odgovorio.

Zbog toga se vjeruje da bi mu angažman u Evropi bio dobrodošao kako bi pobjegao od problema u SAD.