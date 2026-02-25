Najbolji telefon koji Samsung može da ponudi stiže sa "privatnim ekranom", najboljim Snapdragon čipom, unapređenim sistemom kamera i podrškom za brže žično i bežično punjenje.

Izvor: Samsung

Samsung je na velikoj Galaxy Unpacked premijeri u San Francisku, u okviru Galaxy S26 serije, upravo predstavio svoj najmoćniji telefon za 2026. godinu - Samsung Galaxy S26 Ultra. Novi flagship model donosi unapređenja tamo gdje su korisnici to najviše tražili - u performansama, kamerama i punjenju, ali bez radikalnih rezova u dizajnu koji je već postao prepoznatljiv.

Prodaja globalno startuje 11. marta, a Ultra model i ove godine cilja korisnike koji žele apsolutni vrh ponude, kako u hardveru, tako i u softveru.

Poznat dizajn

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Samsung nije odstupio od identiteta po kojem se već godinama prepoznaju Ultra modeli, ali je dodatno unapredio završnu obradu i ergonomiju. Galaxy S26 Ultra meri 78,1 x 163,6 x 7,9 mm i teži 214 grama, što ga svrstava među ozbiljne, robusne flagship uređaje.

I to se vidi po samim materijalima. Prednju stranu štiti Corning Gorilla Armor 2 staklo, dok je za potrebe poleđine upotrebljeno Gorilla Glass Victus 2 rešenje. Impresivan je i sam ram, koji je izrađen od titanijuma klase 5, kojim Samsung dodatno učvršćuje poziciju Ultra modela kao najizdržljivijeg u seriji, ali i estetski najupečatljivijeg.

Uređaj posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. To znači da je potpuno zaštićen od prodora sitnih čestica, kao i da može da izdrži potapanje u slatku vodu do dubine od 1,5 metara u trajanju do 30 minuta.

Izvor: Samsung

S Pen olovka je i dalje integralni dio uređaja i smeštena je u kućištu telefona, a uprkos žalbama korisnika, Samsung joj nije vratio bluetooth funkcionalnost.

Ekran koji čuva vašu privatnost

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Samsung Galaxy S26 Ultra dolazi sa 6,9-inčnim QHD+ Dynamic AMOLED 2X ekranom, sa adaptivnom stopom osvejžavanja od 1 do 120 Hz.

Panel donosi Vision Booster tehnologiju, koja automatski prilagođava kontrast i osvetljenje u zavisnosti od spoljašnjih uslova, pa ekran ostaje čitljiv i na direktnom suncu. AMOLED tehnologija, naravno, garantuje duboke crne tonove, visok kontrast i vrhunsku reprodukciju boja.

Ipak, ubjedljivo najvažnija novina je Privacy Display tehnologija. Samsung je prvi na tržištu implementirao sistem koji omogućava bolju kontrolu ugla gledanja, smanjujući vidljivost sadržaja osobama koje posmatraju ekran sa strane.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

U praksi, to znači da će sadržaj na ekranu biti jasno vidljiv korisniku koji gleda direktno, dok će iz bočnih uglova prikaz biti znatno zatamnjen i manje čitljiv. Ovo je posebno korisno u javnom prevozu, kancelarijama i drugim mjestima gde privatnost postaje sve važnija, a još važnije - funkciju je moguće uključiti ili isključiti po potrebi.

Moćni Snapdragon i unapređeni Galaxy AI

Galaxy S26 Ultra pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, najnoviji i najmoćniji Qualcomm čip optimizovan specijalno za Samsung-ove flagship uređaje. U pitanju je sam vrh ponude, namijenjen onima koji očekuju maksimalne performanse u igrama, obradi fotografija i radu sa zahtevnim aplikacijama.

Telefon dolazi u konfiguracijama sa 12 ili 16 GB RAM-a, uz 256 GB, 512 GB ili 1 TB interne memorije.

Sa softverske strane, Galaxy S26 Ultra pokreće One UI 8.5 interfejs, zasnovan na Android 16 operativnom sestema. Samsung je dodatno unapredio optimizaciju sistema, ali glavni fokus stavljen je na Galaxy AI.

Izvor: YouTube / Samsung

Galaxy AI sada ima još dublju, agentsku integraciju u sistem. Vještačka inteligencija unapređuje obradu fotografija u realnom vremenu, optimizuje performanse u zavisnosti od navika korisnika i donosi napredne funkcije prevođenja tokom poziva i dopisivanja. Tu su i pametne alatke za generisanje i uređivanje teksta, kao i unapređene opcije za obradu multimedijalnog sadržaja direktno na uređaju.

Ovo je prvi flagship telefon koji je Samsung predstavio otkako je u Srbiji pušten 5G u rad, pa konačno možemo da posebno istaknemo da će ga ovaj model u potpunosti podržavati. Tu su i LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct i Bluetooth 6.0 standardi povezivanja, što Galaxy S26 Ultra svrstava među tehnološki najopremljenije telefone na tržištu.

Sistem kamera

Izvor: YouTube / Samsung

Samsung nastavlja da ulaže u visoku rezoluciju i napredne algoritme obrade fotografija. Glavna kamera na raspolaganju ima senzor rezolucije od 200 MP, sa f/1.4 otvorom blende i podrškom za 2x zum optičkog kvaliteta zahvaljujući Adaptive Pixel tehnologiji.

Ultraširoka kamera sada ima 50 MP i f/1.9 otvor blende, što obećava bolji kvalitet fotografija u slabijim svetlosnim uslovima. Sistem dodatno pojačava 50 MP periskopska kamera sa 5x optičkim zumom, odnosno 10x zumom optičkog kvaliteta, uz otvor blende f/2.9.

Tu je i 10 MP telefoto kamera sa 3x optičkim zumom i f/2.4 otvorom blende. Prednja kamera ima 12 MP i otvor blende f/2.2.

Ništa od magneta

Izvor: Samsung

Dok kineska konkurencija počinje da koristi baterije čiji kapacitet ide i do 10.000 mAh, Samsung ostaje veran proverenim rešenjima. Kao i prošle godine, Galaxy S26 Ultra napaja se baterijom od 5.000 mAh, ali donosi upečatljivo brže punjenje.

Samsung navodi da se uz 60 W adapter uređaj može napuniti do 75% za oko 30 minuta.

Podržano je i Qi2 brzo bežično punjenje, i to snagom do 25 W, ali kompanija ni ove godine nije implementirala rešenje za magnetno poravnanje punjača, pa je za takvu opciju potrebno kupiti dodatnu zaštitnu masku.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Na raspolaganju je i Wireless PowerShare funkcija. To znači da Galaxy S26 Ultra može bežično da puni druge kompatibilne uređaje, uključujući Galaxy telefone, satove i slušalice, pod uslovom da nivo baterije nije prenizak.