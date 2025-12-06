Frenk Kaminski i Brendon Dejvis su novi centarski tandem u Japanu.
Frenk Kaminski i Brendon Dejvis igraće zajedno! Nakon što je jedan nastupao za Partizan u sezoni 2023/24, a drugi godinu dana kasnije sada će se sastati u ekipi Alvarka u Japanu.
Dejvis je u ovoj ekipi otkako je napustio crno-bijele dok je Frenk Kaminski tek sada potpisan. Nedavno je imao nekadašnji NBA centar raspravu sa navijačima zbog toga što nema angažman, a evo sada je i to gotovo i vratiće se na teren.
Zanimljiv tim će ga sačekati pošto je osim Brendona Dejvisa tu i Španac Sebastijan Saiz. Ovaj centar je sa Španijom 2022. godine osvojio Eurobasket, a godinama je već u Japanu. U ekipi je i Amerikanac Markus Foster koji je prošle sezone sa Hapoelom osvojio Evrokup.
Kako navijači pamte Kaminskog i Dejvisa?
Frenk Kaminski i Brendon Dejvis u istom klubu: Igraće u dalekom Japanu
Frenk Kaminski je došao kao veliko pojačanje 2023. godine. Poslije čak osam sezona u NBA ligi i nakon impresivne NCAA karijere očekivalo se puno, ali nije se najbolje snašao u Partizanu i u Evroligi je prosječno bilježio 8,9 poena i 3,5 skoka. Probao je da se vrati u NBA, igrao je u razvojnoj ligi, ali je sada otišao u Japan.
Brendon Dejvis je došao naredne sezone, a on je nakon samo dvije godine u NBA gradio sjajnu evropsku karijeru. Znali smo ga iz Monaka, Žalgirisa, Barse, Valensije, a u Partizanu je imnao 9,9 poena, uz 3,6 skokova po meču.