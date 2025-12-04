Nevjerovatno je kakva se grubost dopušta prema Nikoli Jokiću u NBA ligi. Sada su i navijači počeli da se bune.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports/X/Tedd Buddwell

Nikola Jokić je imao sjajno veče u duelu Denvera i Indijane, a još jednom na tom meču sudije nisu htjele da sviraju očigledne faulove na njemu. Džej Haf koji ga je čuvao veći dio meča sada je na sve načine pokušavao da ga zaustavi, pa i - noktima.

Jokić je meč završio sa 24 poena, 13 skokova i 8 asistencija, a čudo je da je to uspio sa odbranom kakva je igrana na njemu. Na kraju utakmice vidjeli smo ogromne posjekotine na Nikolinim rukama, što nije neuobičajeno. Pogledajte:

Jokic to Raptors , new Raptors tattoo spottedpic.twitter.com/XZqMbMDGh8 — Tedd Buddwell (@TedBuddy8)December 4, 2025

Na kraju je Denver uspio da pobijedi 135:120 uz nestvarnu partiju Džamala Mareja koji je upisao 52 poena, 6 skokova i 4 asistencije, ali sudije do kraja nisu htjele da ispoštuju Srbina.

Navijači se bune

"Jednostavno nema šanse da ovo ne bi bila slobodna bacanja za Šeja Gildžusa Aleksandera, Džoela Embida, čak i Ostinu Rivsu sudije mnogo više stvari sviraju. Ovo se Jokiću protiv Dalasa desilo tri puta. Meni je interesantno", napisao je jedan navijač koji je gledao kako sudije odbijaju da Jokiću sviraju faul na šutu za tri. Procenite sami: