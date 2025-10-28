Potencijalni problem oko novog pojačanja Crvene zvezde Džareda Batlera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najnovije pojačanje Crvene zvezde Džared Batler nije registrovan za meč Evrolige protiv Asvela (utorak, 19.00), a razlog je to što navodno nije prošao prve medicinske preglede. Prema informacijama portala "Nova.rs", Batler za sada nije dobio zeleno svijetlo ljekara nakon pregleda u ponedeljak.

Ovo ne znači da je posao oko njegovog dolaska propao, Crvena zvezda će potražiti i drugo mišljenje prije konačne odluke oko potpisivanja ugovora.

Kakav problem ima Batler?

Za sada nije poznato zbog čega je Džared Batler pao ljekarske preglede, a spekuliše se da je to možda zbog problema koji mu je ranije još dijagnostikovan. Kako je Batler već otvoreno pričao, još od koledža zna da ima hipertrofičnu kardiomiopatiju, srčano oboljenje uprkos kome je profesionalno igrao košarku.

"Posle mjesec dana testiranja saznao sam da imam hipertrofičnu kardiomiopatiju. Nikada ranije nisam čuo za taj termin. Uplašio sam se - ne samo za karijeru, nego i za život", pričao je Batler, koji je od tada sedam godina igrao košarku i nastupao u NBA.

Ostaje da se obave dodatne testiranja posle čega bi Crvena zvezda trebalo da obavijesti navijače da li Batler ostaje u klubu.