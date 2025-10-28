Crvena zvezda neće moći da računa na Džareda Batlera u meču Evrolige sa Asvelom u utorak od 19 časova.
Izgleda da će Crvena zvezda morati da sačeka debi Džareda Batlera. Kako saznaje "Mocart sport", klub sa Malog Kalemegdana nije prijavio američkog beka za meč sa Asvelom u Evroligi u utorak.
Crveno-bijeli na svom terenu dočekuju francuski tim u sedmom kolu Evrolige od 19 časova, a za sada djeluje da će na bekovskim pozicijama Saša Obradović moći da računa na nedavno oporavljenog Ognjen Dobrića i na Stefana Miljenovića.
Razlog za to nije samo to što klub nije stigao da registruje novo pojačanje iz NBA lige Džareda Batlera već i to što je najbolji igrač u dosadašnjem dijelu sezone Džordan Nvora povrijeđen i teško da će biti spreman za ovaj meč.
Batler je stigao u Beograd u subotu, ali do sada klub nije stigao da ga registruje. Vidjećemo da li će za meč sa Makabijem u četvrtak u "Pioniru" biti spreman i fizički i papirološki. Rok za prijavu igrača je u srijedu.