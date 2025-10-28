Crvena zvezda neće moći da računa na Džareda Batlera u meču Evrolige sa Asvelom u utorak od 19 časova.

Izvor: Youtube/NBA

Izgleda da će Crvena zvezda morati da sačeka debi Džareda Batlera. Kako saznaje "Mocart sport", klub sa Malog Kalemegdana nije prijavio američkog beka za meč sa Asvelom u Evroligi u utorak.

Crveno-bijeli na svom terenu dočekuju francuski tim u sedmom kolu Evrolige od 19 časova, a za sada djeluje da će na bekovskim pozicijama Saša Obradović moći da računa na nedavno oporavljenog Ognjen Dobrića i na Stefana Miljenovića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Razlog za to nije samo to što klub nije stigao da registruje novo pojačanje iz NBA lige Džareda Batlera već i to što je najbolji igrač u dosadašnjem dijelu sezone Džordan Nvora povrijeđen i teško da će biti spreman za ovaj meč.

Batler je stigao u Beograd u subotu, ali do sada klub nije stigao da ga registruje. Vidjećemo da li će za meč sa Makabijem u četvrtak u "Pioniru" biti spreman i fizički i papirološki. Rok za prijavu igrača je u srijedu.