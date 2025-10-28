Crvena zvezda oglasila se saopštenjem povodom povreda nekoliko svojih igrača.

Crvena zvezda hitno se oglasila o trojici svojih igrača. Iz kluba su poručili da je američki bek Džared Batler uspešno prošao ljekarske preglede, bez obzira na prethodno pomenute vijesti o srčanim problemima Amerikanca, a potom i da je Devonte Grejam spreman da se priključi trenažnom procesu i pomogne ekipi Saše Obradovića. Sa Malog Kalemegdana su još poručili i da se Džordan Nvora uspješno oporavlja od povređenog lista.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u cjelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je prvotimac našeg kluba Devonte Grejem nakon obavljene magnetne rezonance i novih pregleda, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima. On će se staviti na raspolaganje treneru Saši Obradoviću odmah pošto se oporavi od prehlade i visoke temperature zbog koje neće biti prisustan na današnjoj utakmici sa Asvelom.

Američki kombo bek Džered Batler uspješno je prošao trodnevne ljekarske preglede u Beogradu i dobio dozvolu da nastupa za KK Crvena zvezda. On će se odmah staviti na raspolaganje timu i treneru, i biće registrovan za utakmicu Evrolige sa Makabijem koja je na programu u četvrtak.

Džordan Nvora uspješno obavlja terapije povrijeđenog lista, a medicinski tim KK Crvena zvezda Meridianbet čini sve da ga osposobi za utakmicu 8.kola Evrolige sa Makabijem u Beogradu. Odluka o njegovom nastupu biće donijeta na sam dan utakmice.

KK Crvena zvezda Meridianbet nakon brojnih spekulacija, glasina i dezinformacija koje su se pojavljivale prethodnih dana, a koje su se odnosile na zdravstveno stanje pojedinih prvotimaca našeg kluba, još jednom apeluje na sve, da se informišu isključivo i jedino na zvaničnim nalozima i platformama kluba", navodi se u saopštenju.

Crvena zvezda u utorak dočekuje ASVEL u Beogradskoj areni, u meču koji počinje u 19 sati. Nakon toga crveno-bijeli nastavljaju borbu u Evroligi, pošto ih u duplom kolu očekuje i gostovanje Makabiju u Beogradu. Ova ekipa dosad ima skor 4-2 u elitnom takmičenju. Od odlaska Janisa Sferopulosa sa klupe crveno-bijelih, ova ekipa jednostvano ne zna za poraz pa je nanizala šest trijumfa.

Podsjetimo, Džordan Nvora je u meču protiv Baskonije zadobio povredu, pa od 23. oktobra nije ulazio na teren. Ovo je veliki udarac za crveno-bijele posebno ako znamo da je Nigerijac bio lider na terenu u poslednjih nekoliko mečeva. Kad je u pitanje Devonte Grejam, Amerikanac je odigrao samo pripremne mečeve sa klub sa Malog Kalemegdana, te od tada nije mogao da pojača tim.