Zakazana je hitna sjednica Partizana za subotu u 11 časova i tada će se znati konačna odluka Željka Obradovića

Izvor: MN Press

Željko Obradović će u subotu da saopšti konačnu odluku. Tada će da bude poznato da li će se vratiti na klupu Partizana. Prema nezvaničnim saznanjima MONDA u subotu u 11 časova održaće se hitna sjednica kluba na kojoj će biti saopštena konačna odluka.

Na sastanku koji je održan tokom dana u Beogradu Željko je odbio da se vrati na klupu, navodno je jedan od razloga odnos sa igračima, odnosno sa pojedinim košarkašima. Pre toga je otkriveno i da je dobio "kart blanš" da bira šta će da radi sa timom.

Navijači su jasno i glasno pokazali šta misle o Željku i šta žele - da on ostane na klupi. Dočekali su ga na aerodromu i stavili mu do znanja da su uz njega i da hoće da nastavi da vodi tim. Imaće to vjerovatno i neki uticaj na njegovu konačnu odluku.

Šta su sada opcije?

Logično i jasno je da Željko ima dvije opcije, da povuče neopozivu ostavku i da se vrati na klupu Partizana ili da ostane pri prvobitnom stavu i da se povuče sa mjesta trenera. Šta su mu opcije ukoliko zaista ostane?

Jasno je da postoji problem na relaciji sa igračima, to se i vidi na terenu, skor 4-9 u Evroligi je pokazatelj da postoji problem. Kako to riješiti? Da li će neki dobiti "zahvalnice"? Opcija je i to, ali je onda problem sa stanjem na tržištu. Jednostavno, nema toliko igrača koji su bi mogli tek tako da dođu, još kada se na to doda da dosta timova u Evroligi traži pojačanja zbog raznih problema sa povredama...