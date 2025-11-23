Rasel Vestbruk je ostao u veoma dobrim odnosima sa Nikolom Jokićem, ali Denveru zamjera što ga je otjerao na kraju prethodne sezone.

Izvor: X/DNVR_Nuggets/printscreen

Ekipa Denvera je preživjela velike promjene tokom ljeta, a u pripremama za novu sezonu klupski čelnici su procijenili da timu nimalo nije potreban veteran Rasel Vestbruk, koji je prošle sezone bio vođa druge petorke. Vestbruk, koji je ostao dobar prijatelj sa Jokićem, svetio se Denveru na meču koji je Sakramento riješio u svoju korist (128:123) uz njegovu veoma važnu ulogu, ali i jedan neobičan potez.

Sve to je zapravo već najavio... Kada je prije nekoliko nedjelja pričao sa medijima, Rasel Vestbruk je otkrio kako mu je Denver rekao da nije potreban timu, pa su mnogi zaključili da će imati dodatni motiv. Najbolji meč u sezoni odigrao je protiv ekipe iz Kolorada, koja će morati da se zapita.

"Nijesu me željeli nazad u ekipi... Rekli su mi da ne izaberem opciju za produžetak, koju sam kao igrač imao u ugovoru. Ne idem nigdje gdje nijesam poželjan. Ne radim to", rekao je Rasel Vestbruk prije nekoliko nedjelja, kada je već dogovorio saradnju sa ekipom Sakramenta.

Russell Westbrook on not returning to the Denver Nuggets:



“They didn’t want me back.”



“I don’t go anywhere I’m not wanted.”



On NOT picking up the player option:



“They told me not to.”pic.twitter.com/f4lno2Yutk — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)November 4, 2025

O tome koliko je Vestbruku značilo da igra protiv tima koji ga je otpisao jasno pokazuju i brojke. Iako je ove sezone dio tima koji je među najslabijima u ligi, Rasel je Sakramento predvodio do pobjede nad Denverom, a meč je završio sa 21 poenom, 11 asistencija i šest skokova. Poređenja radi, ove sezone mu je prosjek 14,1 poena, 6,9 skokova i 6,5 asistencija