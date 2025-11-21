Nejt Sestina je još jedan u nizu povređenih igrača u Evroligi. Spisak je ogroman.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Nejtan Sestina neće na teren ove godine, a pitanje je i da li će se vratiti prije pauze za nacionalne kupove. Sjajni defanzivac se povrijedio i njegov trener Etore Mesina je otkrio da ga neće biti tri mjeseca.

Sestina se pridružio ekipi tokom sezone i došao je iz Valensije, a i on je stigao zbog velikog broja povreda. Sada je povrijedio ruku i neće ga biti dugo na terenu. Veliki broj povreda ima tim iz Italije.

"Sestina će ići na operaciju ruke i biće van terena duže vrijeme, moguće i do tri mjeseca. Devin Buker se petak vraća iz Sjedinjenih Država, Džoš Nibo nastavlja protokol predviđen za slučajeve poput njegovog, Lorenco Braun trenira, ali ne sa ekipom. Počeće da trenira s timom početkom sledeće nedelje kako bi se vratio nakon putovanja u Beograd na meč protiv Makabija", rekao je Etore Mesina.

Nejt Sestina ima 28 godina i nakon Baknela i Kentakija nije draftovan, pa je posle kratkog perioda u razvojnoj ligi otišao u Izrael. Nakon toga je igrao u Turskoj za Turk Telekom i Merkeezfendi, a zatim za Fenerbahče. Prošle godine je bio u Valensiji.

(MONDO, N.L.)