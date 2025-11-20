Crvena zvezda je dočekala da se nekoliko ključnih igrača vrate u trenažni proces. Sada čekamo da vidimo da li će zaista Moneke, Nvora i Grejem zaigrati protiv Valensije.

"Košarkaši Crvene zvezde su poslije dana odmora započeli pripreme za utakmicu 12. kola Evrolige, koja je na programu u petak u Valensiji. Trener Saša Obradović mogao je danas da računa na treningu i na povratnike, Čima Moneke, Džordan Nvora i Devonte Grejem su se priključili ostatku ekipe i konkurišu za sastav u narednom periodu", navela je Crvena zvezda i obradovala navijače.

Pred meč sa Valensijom u petak konačno su makar trojica od brojnih povrijeđenih košarkaša ponovo u stroju, ali šta to znači za ekipu Saše Obradovića?

Ko je zapravo spreman?

To zaista ostaje da se vidi tek u Španiji. Džordan Nvora je već nekoliko utakmica "otpadao" u zadnji čas i sada se zaista očekuje da bude makar u 12, a što se tiče Čime Monekea on je sam potvrdio da će igrati u narednom kolu Evrolige.

Najmanje šanse da zaigra ima Devonte Grejem. On zapravo nije ni debitovao u Evroligi za crveno-bijele i pitanje je da li će ga još uvijek Saša Obradović "baciti u vatru" ili će sačekati neki meč ABA lige da mu da prve minute.

Ko ispada iz 12?

Crvena zvezda je na meču sa Cedevita Olimpijom bila sa 11 igrača u sastavu, tako da je jedno mjesto u timu slobodno. Drugo će sigurno prepustiti mladi Lazar Stojković, a ukoliko zaista vidimo Grejema u timu najvjerovatnije je da će Jago Dos Santos morati van tima.

Šta ovo znači za meč sa Valensijom?

Prije svega još jednog igrača ispod koša. U momentu kada su daleko od povratka Rivero i Bolomboj, a Izundu je povrijeđen Zvezda je na samo četiri visoka. To su Motiejunas i Plavšić na petici i Odželej i Davidovac na četvorci.

Pogotovo je Semi Odželej imao ogromnu minutažu, igrao je po tridesetak mintua na prethodnim mečevima i pokrivao je čak i poziciju centra. Sa Monekeom u timu Zvezda će dobiti opciju na poziciji "pet" u nekim momentima, ali i svoju napadački najmoćniju "četvorku". Za koliko god minuta da je spreman, biće vrlo bitan šraf.

Što se tiče Nvore, njegove brojke sve govore. Imao je nevjerovatnih 19,7 poena, 5,7 skokova, 2,7 asistencija, 1,5 ukradenih .lopti i 0,8 blokada po meču pre povrede. Bio je najbolji pojedinac u saastavu Zvezde i sada bi sa njim i Dobrićem na dvojci Zvezda uz Miljenovića dobila prije svega neverovatnu defanzivnu moć. Pritom, vidjeli smo koliko je u napadu značio sa 20 poena po utakmici.

Što se Grejema tiče, tu ostaje tek da se vidi šta može da pruži. Ipak sa minutima Jaga Dos Santosa kojih je sve manje nazire se čije će mjesto preuzeti u sastavu kada se vrati. Ali da prvo sačekamo da se vrati...

Ko se još čeka?

Lista povrijeđenih u Crvenoj zvezdi je i pored trojice koji se vraćaju duga. Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj se neće skoro vratiti pod koš, dok bi Ebuka Izundu mogao da bude na terenu uskoro. Tajson Karter ima probleme sa plućima i nema još uvijek procjene kada bi mogao nazad, a Ajzea Kenan je gotovo sigurno završio sezonu.

