Timi Maks Elšnik je jednom već neočekivano ostao u Crvenoj zvezdi posle propalog transfer u Tursku, ali se situacija sada opet mijenja.

Crvena zvezda će tokom zime pretrpjeti brojne promjene u igračkom kadru i prije svega će biti dosta odlazaka. Već je najavljen transfer Omrija Glazera u Makabi iz Tel Aviva, dok selidba čini se čeka i Timija Maks Elnšika koji je pomalo neočekivano ostao ljetos na "Marakani".

Činilo se u jednom trenutku da je sve gotovo i da će Slovenac karijeru nastaviti u Trabzonsporu, da bi došlo do preokreta i to praktično poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka.

U međuvremenu je potpisao novi ugovor sa Zvezdom, potom se spominjalo da bi njegov agent Endi Bara mogao da dovede i novog trenera Alberta Rijeru u Zvezdu, međutim u međuvremenu je došlo do obrta. Vladan Milojević ostaje u Zvezdi, dok bi sad Elšnik trebalo da završi transfer u Trabzonspor.

Koliko će zaraditi Zvezda?

Sve bi trebalo da ostane na ranijem dogovoru i da dođe do transfer vrijednog 5 miliona eura, pošto ni Turci nisu uzeli za zlo ovu odluku Elšnika i Crvene zvezde.

"Ono što mogu da kažem je da je transfer 99 odsto bio gotov i ja sam praktično već krenuo u Tursku. Međutim, to je fudbal. Ne znam zašto je sve propalo. Možda su tako odlučili u Crvenoj vezdi, a možda je problem nastao na drugoj strani. Više nije bitno“, rekao je Elšnik inače za slovenačke medije kada nije došlo do transfera.

Reprezentativac Slovenije odigrao je do sada za Zvezdu 65 utakmica i zabilježio je sedam golova i 15 asistencija.