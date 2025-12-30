Jelena Karleuša ulazi u Elitu: Milica Mitrović napravila pometnju, poznat i datum

Čelnici Pinka su odlučili da obraduju učesnike i da im dovedu Karleušu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Kako se kraj godine polako približava, a odbrojavanje do 2026. ulazi u završnicu, u Eliti se već osjeća praznična atmosfera. Podsjetimo, nedavno smo mogli i da zavirimo na snimanje novogodišnjeg programa, a Željko Mitrović se potrudio da dovede najveća imena estrade.

Podsjetite se kako je sve izgledalo:

Pogledajte i kakva je dekoracija ove godine:

No, Mitrović je odlučio da obraduje ne samo gledaoce, već i učesnike rijalitija, te im je pripremio ogromno iznenađenje - za provod u najluđoj noći biće zadužena pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, koja će nastupiti pred učesnicima Elite 9 i obilježiti ulazak u Novu godinu.

Pored nje, kako je otkrila direktorka programa TV Pink Milica Mitrović, na sceni će se pojaviti i pevačica Olivera Marković sa svojim bendom, kao i dobro poznati DJ Neba, pa se očekuje raznovrstan muzički program i duga novogodišnja noć.