Jelena Karleuša ulazi u Elitu: Milica Mitrović napravila pometnju, poznat i datum

Autor Jelena Sitarica
Čelnici Pinka su odlučili da obraduju učesnike i da im dovedu Karleušu.

Jelena Karleuša ulazi u Elitu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Kako se kraj godine polako približava, a odbrojavanje do 2026. ulazi u završnicu, u Eliti se već osjeća praznična atmosfera. Podsjetimo, nedavno smo mogli i da zavirimo na snimanje novogodišnjeg programa, a Željko Mitrović se potrudio da dovede najveća imena estrade. 

Podsjetite se kako je sve izgledalo:

Pogledajte i kakva je dekoracija ove godine:

No, Mitrović je odlučio da obraduje ne samo gledaoce, već i učesnike rijalitija, te im je pripremio ogromno iznenađenje - za provod u najluđoj noći biće zadužena pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, koja će nastupiti pred učesnicima Elite 9 i obilježiti ulazak u Novu godinu.

Pored nje, kako je otkrila direktorka programa TV Pink Milica Mitrović, na sceni će se pojaviti i pevačica Olivera Marković sa svojim bendom, kao i dobro poznati DJ Neba, pa se očekuje raznovrstan muzički program i duga novogodišnja noć.

