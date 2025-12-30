logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kada sam zatrudnjela, 95 % ljudi me je zaboravilo": Prijovićka brutalno iskrena, spomenula najteži udarac

"Kada sam zatrudnjela, 95 % ljudi me je zaboravilo": Prijovićka brutalno iskrena, spomenula najteži udarac

Autor Jelena Sitarica
0

Aleksandra Prijović sinoć je održala povratnički koncert u Baru, a tom prilikom se osvrnula i na period iza sebe.

Prijovićka brutalno iskrena o trudnoći Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Aleksandra Prijović se, nakon godinu dana pauze, vratila na muzičku scenu na velika vrata, a prvi povratnički koncert održala je u Baru. 

Uoči samog nastupa razgovarala je sa novinarima i tom prilikom podelila neke zanimljive detalje iz privatnog života o kojima do sada nije govorila.

Poslušajte:

Pogledajte

07:37
Aleksandra Prijović
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

"Imam tremu"

Aleksandra je priznala i kako se osjeća pred početak nastupa.

"Imam tremu više nego što sam očekivala, cijeli dan mi nije dobro, osjećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i djeci i rijetko gdje sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomislim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htjela da padnem u nesvijest, a posle je sve bilo odlično", rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.

"Bila sam tužna"

"Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvijezda pa dodaje:

"Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lijepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ