"Kada sam zatrudnjela, 95 % ljudi me je zaboravilo": Prijovićka brutalno iskrena, spomenula najteži udarac

Aleksandra Prijović sinoć je održala povratnički koncert u Baru, a tom prilikom se osvrnula i na period iza sebe.

Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Aleksandra Prijović se, nakon godinu dana pauze, vratila na muzičku scenu na velika vrata, a prvi povratnički koncert održala je u Baru.

Uoči samog nastupa razgovarala je sa novinarima i tom prilikom podelila neke zanimljive detalje iz privatnog života o kojima do sada nije govorila.

Poslušajte:

Pogledajte 07:37 Aleksandra Prijović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Imam tremu"

Aleksandra je priznala i kako se osjeća pred početak nastupa.

"Imam tremu više nego što sam očekivala, cijeli dan mi nije dobro, osjećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i djeci i rijetko gdje sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomislim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htjela da padnem u nesvijest, a posle je sve bilo odlično", rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.

"Bila sam tužna"

"Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvijezda pa dodaje:

"Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lijepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila".