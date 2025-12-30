Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika u okviru posebne sjednice Skupštine posvećene premijerskom satu.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitaće premijera da li je Termoelektrana Pljevlja puštena u probni rad u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević interesuje se kada će početi dijalog unutar parlamentarnih struktura i Vlade o ustavnim promjenama i dopunama, sa ciljem da srpski jezik dobije status službenog jezika u Ustavu.

Poslanik Demokratske partije socijalista Mihailo Anđušić očekuje od Spajića odgovore u vezi sa reformama i racionalizacijom javne uprave, nakon upozorenja iz Brisela, te analizu Ministarstva finansija koja pokazuje da je broj zaposlenih u državnim kompanijama u posljednje četiri godine porastao za skoro 30 odsto.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitaće premijera o konkretnom dinamičkom planu Vlade za narednu godinu u vezi sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, uključujući ključna poglavlja 23, 24, 27 i 31, te o reformama koje će biti sprovedene da bi se ti ciljevi ostvarili, piše CdM.

Čarapić je najavio i pitanje o tome šta građani mogu konkretno očekivati u narednoj godini, kako u simboličkom smislu obilježavanja jubileja nezavisnosti, tako i u pogledu poboljšanja životnog standarda, socijalne pravde i vladavine prava.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević interesuje se da li premijer u Vladi i parlamentarnoj većini uočava faktore koji svojim djelovanjem usporavaju evropske integracije Crne Gore.

Poslanik Demokrata Boris Bodanović pitaće koliko je Vlada od stupanja na dužnost do danas dodijelila stanova, stambenih jedinica ili kredita poslanicima, ministrima, državnim sekretarima, direktorima organa uprave i drugim funkcionerima koji istovremeno obavljaju političke funkcije.

Šef poslaničkog kluba Albanskog Foruma Artan Čobi pitaće premijera da li postoji plan za proširenje graničnog prelaza na Sukobini, imajući u vidu da će budući auto-put od Zaljeva do Sukobine dodatno opteretiti prelaz.

Poslanik Posebnog kluba Ilir Čapuni, povodom sporazuma Crne Gore i Albanije o izgradnji mosta na Bojani, pitaće da li postoji bilo kakvo protivljenje efikasnom infrastrukturnom rješenju koje povezuje dvije države, javlja CdM.